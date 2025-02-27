晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪小玲缺席陳志強婚禮 張天霖當伴郎曝背後原因

陳志強、曾智希今（27日）於台北萬豪酒店補辦婚禮。（記者潘少棠攝）陳志強、曾智希今（27日）於台北萬豪酒店補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳志強、曾智希今（27日）於台北萬豪酒店補辦婚禮，陳志強自曝為了婚禮賣了3張台積電股票，霸氣喊話：「為什麼要賣？因為我想當她的護國神山。」伴郎、伴娘請來「勇兔」林筳諭、王宇婕、林萱瑜、謝承均、張天霖，現場眾星雲集。

陳志強賣3張台積電辦婚禮！甜蜜告白曾智希：想當她的護國神山

陳志強、曾智希今（27日）於台北萬豪酒店補辦婚禮。（記者潘少棠攝）陳志強、曾智希今（27日）於台北萬豪酒店補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

伴郎、伴娘請來「勇兔」林筳諭、王宇婕、林萱瑜、謝承均、張天霖，現場眾星雲集。（記者潘少棠攝）伴郎、伴娘請來「勇兔」林筳諭、王宇婕、林萱瑜、謝承均、張天霖，現場眾星雲集。（記者潘少棠攝）

林萱瑜和曾智希合作《天之驕女》成為閨密，對於陳志強、曾智希時常放閃的舉動，林萱瑜笑說：「智希只要看到強哥，無時無刻抓著小衣角，隨時隨地覺得他真的好帥。」謝承均也認證說：「智希從認識他到現在，永遠把阿強當偶像仰望。」

林萱瑜（左起第三位）和曾智希合作《天之驕女》成為閨密。（記者潘少棠攝）林萱瑜（左起第三位）和曾智希合作《天之驕女》成為閨密。（記者潘少棠攝）

林萱瑜去年與Junior登記結婚，她的親妹妹嫁作人妻，坦言連續參加兩場婚禮，已有不想辦婚禮念頭，「好累喔！我越看越害怕，希望不會因此打消念頭。」

伴郎請來謝承均（左3）、張天霖等人。（記者潘少棠攝）伴郎請來謝承均（左3）、張天霖等人。（記者潘少棠攝）

張天霖身旁不見孕妻洪小鈴，他表示是因為擔心「喜沖喜」，「習俗就遵從一下，所以沒來。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中