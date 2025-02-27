洪小玲缺席陳志強婚禮 張天霖當伴郎曝背後原因

陳志強、曾智希今（27日）於台北萬豪酒店補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳志強、曾智希今（27日）於台北萬豪酒店補辦婚禮，陳志強自曝為了婚禮賣了3張台積電股票，霸氣喊話：「為什麼要賣？因為我想當她的護國神山。」伴郎、伴娘請來「勇兔」林筳諭、王宇婕、林萱瑜、謝承均、張天霖，現場眾星雲集。

陳志強賣3張台積電辦婚禮！甜蜜告白曾智希：想當她的護國神山

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陳志強、曾智希今（27日）於台北萬豪酒店補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

伴郎、伴娘請來「勇兔」林筳諭、王宇婕、林萱瑜、謝承均、張天霖，現場眾星雲集。（記者潘少棠攝）

林萱瑜和曾智希合作《天之驕女》成為閨密，對於陳志強、曾智希時常放閃的舉動，林萱瑜笑說：「智希只要看到強哥，無時無刻抓著小衣角，隨時隨地覺得他真的好帥。」謝承均也認證說：「智希從認識他到現在，永遠把阿強當偶像仰望。」

林萱瑜（左起第三位）和曾智希合作《天之驕女》成為閨密。（記者潘少棠攝）

林萱瑜去年與Junior登記結婚，她的親妹妹嫁作人妻，坦言連續參加兩場婚禮，已有不想辦婚禮念頭，「好累喔！我越看越害怕，希望不會因此打消念頭。」

伴郎請來謝承均（左3）、張天霖等人。（記者潘少棠攝）

張天霖身旁不見孕妻洪小鈴，他表示是因為擔心「喜沖喜」，「習俗就遵從一下，所以沒來。」

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