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AV女優胎尼爆料 片場常見男優吃「精」

女優胎尼親自上陣為網紅超直白解答A片現場所發生的事。（翻攝自臉書）女優胎尼親自上陣為網紅超直白解答A片現場所發生的事。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網紅「超直白」昨（26）日發布影片，發問為何看A片的時候會看到男優射精後，另一名男優就直接上陣替女優口交，當時女優下體都還是白白的黏稠汁液，不就等於第二位男優直接吃到上一位的子孫？超直白不解：「為什麼這些人可以接受這樣？」對此，AV女優「Tiny」胎尼直接為她答疑解惑。

胎尼指出日本A片當中經常使用假精液。（翻攝自臉書）胎尼指出日本A片當中經常使用假精液。（翻攝自臉書）

胎尼指出日本男優對工作敬業，就算吃到別人的「精」也習以為常。（翻攝自臉書）胎尼指出日本男優對工作敬業，就算吃到別人的「精」也習以為常。（翻攝自臉書）

超直白認為在多男一女的A片中，男優下體有時會無法避免互相碰觸，這樣不是很噁心嗎？男優本身不會感到厭惡嗎？胎尼回復，日本「內射、中出」（體內射精）的片子經常使用假精液，所以男優自然不以為意，但是多人場景時，下體互相觸碰的確也可能發生，但對於日本男優來說，這些事情都是工作上必然出現的事，因此他們感到很正常。胎尼說：「他們的環境跟專業程度就是很習以為常。」

胎尼指出對於日本男優來說，多男一女場景下會觸碰到他人下體，是工作上必然出現的事。（翻攝自臉書）胎尼指出對於日本男優來說，多男一女場景下會觸碰到他人下體，是工作上必然出現的事。（翻攝自臉書）

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