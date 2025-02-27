愛紗「人生最後電話」打給麻衣 曝25年姐妹情告白：是我的避風港

麻衣（左）與愛紗（右）的感情形同親姐妹。（資料照，踢帕娛樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍女星千田愛紗來台發展25年，以歌唱團體「大嘴巴」走紅，日前受邀上節目談及「人生最後一通電話會打給誰？」，愛紗表示，會打給同樣來台發展的摯友麻衣，淚訴25年情誼。

愛紗在節目現場撥通電話給麻衣訴說感激之情。（翻攝自YT）

愛紗近日上節目《11點熱吵店》，討論到「人生最後一通電話會打給誰？」愛紗表示，會選擇打給麻衣，提及當年和麻衣一起來台發展，多年來彼此依靠鼓勵，想藉此對她表達感謝。節目現場也撥通電話給麻衣，哽咽回憶，2000年初兩人離鄉背井來台，因為住在一起，幾乎24小時形影不離，經常因為想家而掉眼淚，麻衣總是給予鼓勵，「很像我的親姊姊一樣，我有很多低潮的時候，妳總是當我的避風港。」

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愛紗想起某天深夜家裡失火，第一個就想起麻衣，無助地打給對方後，「我就跟妳說我家失火了，我可以去妳家嗎？妳二話不說要我馬上過去。」，讓她深受感動，形容兩人的感情就像家人。愛紗也提到，麻衣當時也僅僅是一位20歲出頭的少女，卻總是像大姊姊一樣守護身邊的人，她至今都很感謝對方的溫暖照顧。

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