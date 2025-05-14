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娛樂 最新消息

港星王喜自曝「在台灣遭二度迷姦」 醒來全裸躺在糞便中

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星王喜當年憑藉港劇《烈火雄心》飾演消防員一角走紅，不過，他近期健康亮紅燈，5日在社群公開2張健檢報告指數，自曝腎衰竭；沒想到他日前上傳影片自爆，在台灣遭迷姦。

港星王喜自爆在台灣被迷姦。（翻攝自IG）港星王喜自爆在台灣被迷姦。（翻攝自IG）

王喜12日在YouTube頻道「喜來大DD」上傳影片，自爆在台灣二度遭迷姦。他去年7月15日原本與友人相約在新竹，沒想到中途被陌生人圍堵並失聯，清晨在另一位朋友家中醒來時，發現自己趴著被人從後方壓制，意識不清楚，待他清醒後，驚覺全身疼痛、身有傷痕，友人卻毫無異狀，僅穿內褲在玩手機。

王喜透露，第二次事件發生於12月10日，他到兩位友人家中聚會，吃了對方煮的宵夜後隨即斷片，稍微恢復意識時，發現自己被好幾個人壓制，卻又再次暈過去，醒來是已是早晨，自己一絲不掛躺在床上，他的屁股及床上還有排泄物混著「白色液體」，推測是失禁了，當時還因為弄髒床墊向對方致歉。

王喜表示，他事後到醫院就醫，未獲詳細診治，僅被給予止痛藥，直至數日後才確診為橫紋肌溶解症，病情惡化導致急性腎衰竭，醫護甚至表示他恐需終生洗腎。

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