陳奕迅確診新冠肺炎！緊急宣布明高雄巨蛋演唱會延期

陳奕迅宣布明天演唱會延期。（資料照；環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陳奕迅原定明天在高雄巨蛋開唱，未料身體臨時出了狀況，確診罹患新冠肺炎，宣布演唱會延期進行休養。

主辦單位表示，「歌手陳奕迅（Eason）昨晚突感身體不適，今早經醫生診斷確診為新冠肺炎，須立即停止所有演出活動並進行休養。面對突如其來的病毒侵襲，確定首週無法如期重返高雄，Eason 非常難過也深感歉意。演唱會團隊已緊急協調後續安排，原訂 5 月 16、17、18 日於高雄巨蛋舉行的三場演出將延期舉行。」

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主辦單位表示，「已購票觀眾可持原票於新場次原座位入場。欲選擇退票的觀眾，請依照拓元售票系統公告之退票方式辦理，主辦單位將全額退款。」

演唱會場次變更如下：

2025/05/16（五） 19:30改期至 2025/05/29（四）19:30

2025/05/17（六） 19:30改期至 2025/05/30（五）19:30

2025/05/18（日） 18:30改期至 2025/05/31（六）18:30

全額退票相關辦法將於今日內公布，請持續關注拓元售票系統官方公告。

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