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娛樂 最新消息

田馥甄新北萬里小巡演取消！ 緊急更換場地原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后田馥甄將舉辦「田調」Live in Life野地小巡演，未料下月的新北萬里場次，因為場地因素決定延期更換場地，主辦單位也火速發出調整公告。

田馥甄小巡演新北萬里場次，決定延期更換場地。（資料照；何樂提供）田馥甄小巡演新北萬里場次，決定延期更換場地。（資料照；何樂提供）

田馥甄原訂6月7日與6月8日在新北市萬里區熱氣流飛行場舉辦之田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，主辦單位表示：「在演出籌備過程中產生諸多不可預期之風險，經各單位反覆專業評估，考量場地周邊環境及整體安全規劃等因素，為確保觀眾、工作人員及演出者之人身安全與演出品質，主辦單位多方審慎研議後，決定捨棄萬里場地，將原定演出日延期，並調整地點改至南投埔里暨南大學舉行。」

主辦單位向觀眾致歉，「演出時間地點變動造成觀眾不便，我們深感抱歉，已購買萬里場次門票的觀眾，可選擇保留原入場資格，平移至南投埔里暨南大學場，或依遠大售票公告進行退票作業。更多票務細節，請關注主辦單位與遠大售票系統最新消息。」

除了公布退票相關資訊，主辦單位也將寄送購買萬里場次觀眾「萬里無緣限定小物」表達心意，期待與歌迷在埔里相見。

■ 原 2025/6/7（六）15:00萬里場次，平移至 2025/7/5（六）15:00南投埔里暨南大學場次舉辦

■ 原 2025/6/8（日）15:00萬里場次，平移至 2025/7/6（日）15:00南投埔里暨南大學場次舉辦

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