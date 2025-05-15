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娛樂 最新消息

田馥甄野地小巡演埔里驚喜再加2場 暨大擬貼心歌迷服務

田馥甄《田野》Live in Life野地小巡演，原訂6月7、8的新北萬里場巡演，將改至國立暨大舉行，時間也延至7月5、6日。（資料照，何樂提供）田馥甄《田野》Live in Life野地小巡演，原訂6月7、8的新北萬里場巡演，將改至國立暨大舉行，時間也延至7月5、6日。（資料照，何樂提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕田馥甄《田野》Live in Life野地小巡演，原訂6月7、8的新北萬里場巡演，因場地問題將更改到埔里的國立暨大，日期也延到7月5、6日，暨大透露，兩場演唱會地點都在校內的大草皮，由於埔里交通和住宿較不方便，校方也在討論是否開放學生宿舍提供給歌迷就近投宿。

田馥甄《田野》Live in Life野地小巡演，本週六、日從台南井仔腳瓦盤鹽田開唱，下週六、日（24、25日）在埔里鎮虎嘯山嵐飛行場舉辦，位在台灣地理中心的埔里鎮，少有該類知名歌手的演唱會，地方都很期待。

7月5、6日改在國立暨大舉辦的田馥甄《田野》Live in Life野地小巡演，校方透露，地點會在該校的大草皮，該場地以前就辦過演唱會。（暨大提供）7月5、6日改在國立暨大舉辦的田馥甄《田野》Live in Life野地小巡演，校方透露，地點會在該校的大草皮，該場地以前就辦過演唱會。（暨大提供）

埔里鎮民的驚喜今天再添一樁，因為田馥甄《田野》Live in Life野地小巡演第三站，原本6月7、8日在新北萬里熱氣流飛行場的巡演，考量周邊環境等不可預期的風險因素，今天公布更改場地到國立暨南國際大學，時間延至7月5、6日下午3點。埔里鎮將成為田馥甄野地小巡演，演出最多場的鄉鎮。

暨大指出，主辦單位先前已與學校洽談場地問題，校方很樂意提供場地，目前規劃演唱地點在校內的大草皮，場地寬廣，校園內停車空間大，也有一些公車班次會開進校園，因為校非常大，校內也有電動滑板車可租借代步。

暨大將研討是否提供學生宿舍給參加演唱會的歌迷投宿。（圖擷自暨大網站）暨大將研討是否提供學生宿舍給參加演唱會的歌迷投宿。（圖擷自暨大網站）

由於暨大位在埔里鎮郊區，對遠道而來的外地歌迷交通和住宿，不像其他都會區方便，由於兩場巡演舉辦時間是暑假，該校住宿學生大多返家，因此會有千間宿舍空出，據了解校方將討論是否提供出來作為歌迷投宿處所，方便外地歌迷悠閒地在校園內聽演唱會。

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