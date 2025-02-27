正妹YTR才宣布懷孕！昔產檢被告知「寶寶沒長鼻子」當場淚崩

徐海莉今年1月宣布懷孕喜訊。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣YouTuber「Hailey」徐海莉憑藉亮眼外型以及多元豐富的影片主題，深受許多粉絲喜愛，於去年11月宣布結婚，今年1月就公布懷孕喜訊，近日上傳影片分享懷孕5個月的經歷，透露曾一度被醫生告知沒有照到寶寶的鼻骨，讓她直接當場淚崩。

徐海莉曾一度被醫生告知寶寶沒有長出鼻子。（翻攝自YT）

徐海莉在影片中提到自己已經懷孕滿5個月，其實在懷孕初期時就想開始記錄產檢日記，但因為遇到一些狀況所以推遲計畫。她透露，在懷孕初期時因為有出血症狀，所以服用了安胎藥確保穩定，直到寶寶12周的一次例行產檢中，醫生檢查發現沒有照到寶寶的鼻骨，甚至懷疑可能會有唐氏症，因此建議她到另一家婦產科進行絨毛膜穿刺。

請繼續往下閱讀...

徐海莉後來進行絨毛膜穿刺，所幸檢查結果一切正常。（翻攝自YT）

徐海莉坦言，聽到的當下心慌不已，就連老公也滿是無奈及焦慮，「我們原本很開心的感覺，有點像被澆了一盆冷水。」兩人隨即就到知名婦產科去做檢查，徐海莉表示絨毛膜穿刺的風險略高，實際穿刺的過程並不疼痛，但焦慮的心情仍讓她忍不住痛哭。幸運的是，等待14天後報告出爐，基因檢查一切正常，寶寶也在4周後順利長出鼻骨，這才讓夫妻倆放下心中大石。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法