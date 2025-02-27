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紅到狂收鑽戒、金項鍊！陳孟賢不藏全說了 驚爆家裡有金庫

台語歌手陳孟賢跨足主持界，擁有大票婆媽級粉絲。（資料照，中視提供）台語歌手陳孟賢跨足主持界，擁有大票婆媽級粉絲。（資料照，中視提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手陳孟賢擁有大票婆媽級粉絲，他跨足主持界，與康康、許志豪主持《綜藝一級棒》，昨天露面受訪，鬆口將發行個人專輯。

陳孟賢是歌唱比賽出身，這幾年來商演邀約不斷，昨天受訪透露，演出超過100場，粗估賺進千萬元。

陳孟賢堪稱是新生代非常受歡迎的男歌手，所到之處時常有粉絲送禮，收過歌迷送的鑽石戒指、金項鍊，打趣：「家中有小金庫，都可以開銀樓了啦。」

吳申梅與陳孟賢合體出席記者會。（記者陽昕翰攝）吳申梅與陳孟賢合體出席記者會。（記者陽昕翰攝）

正在籌備專輯的陳孟賢，搶先與吳申梅合唱新歌《愛的感覺》，他受訪透露，去年被操到沒時間休息，得到帶狀疱疹（皮蛇），長到背部、大腿等，讓他痛到受不了。

相關新聞：吳申梅合作陳孟賢 老公禁吻戲-江志豐驚吐罹食道癌

對於跟前輩吳申梅的合作，陳孟賢自豪是「女藝人鬆弛劑」，提到女藝人只要跟他合作，不管是多「ㄍㄧㄥ」的女生都能夠放鬆，「申梅姐是貴婦，遇到我就會很放鬆，把她內心很騷的那一面釋放出來。」

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