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吳申梅合作陳孟賢 老公禁吻戲-江志豐驚吐罹食道癌

吳申梅合作陳孟賢 老公禁吻戲-江志豐驚吐罹食道癌吳申梅（右）、陳孟賢對唱甜蜜情歌，露面合體受訪。
（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅力邀陳孟賢合唱新歌《愛的感覺》，兩人昨天合體受訪，陳孟賢招認拍MV太親密，就怕吳申梅的老公會吃醋；而製作人江志豐受訪驚吐，3年前發現罹患了食道癌初期，他說運氣還不錯，開始治療後現在已經獲得控制。

江志豐自曝罹癌，經治療已獲得控制。（記者陽昕翰攝）江志豐自曝罹癌，經治療已獲得控制。（記者陽昕翰攝）

江志豐2月在馬來西亞雲頂開唱，驚曝聲帶壞了5、6年，昨天招認是罹患癌症，當時到醫院做切片檢查，姊姊龍千玉就在身旁陪伴，他得知生病驚吐：「怎麼會這樣子！」龍千玉也勸他少喝點酒。

江志豐透露，治療後仍需定期追蹤，老來得子的他，坦言最擔心妻小，近年開始認真經營公司，也與一直以來都很欣賞的吳申梅合作。

江志豐為吳申梅打造新歌，力邀陳孟賢跨刀合作，對於跟小鮮肉對唱，吳申梅笑說，老公Eric完全不會介意，「其實還好耶，我就把他當成弟弟一樣，沒有關係啦。」更爆料老公有交代，拍MV只要不要親嘴就沒事。

吳申梅也透露，與老公分隔兩地，可是都會給彼此空間，雖然都知道對方的手機密碼，可是從來不會查勤偷看，昨天她忙完工作，立刻就趕搭飛機回香港跟老公相聚。

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