晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁詠琪從零開始練泰拳筋疲力盡！ 周秀娜打到見血縫針

周秀娜（左）和王丹妮在《臨時決鬥》展開拳擊對決。（華映提供）周秀娜（左）和王丹妮在《臨時決鬥》展開拳擊對決。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕香港賀歲檔冠軍電影《臨時決鬥》集合古天樂、梁詠琪、周秀娜、王丹妮等人一同演出，梁詠琪、周秀娜及王丹妮更為電影接受了一個月的泰拳特訓，要練出拳拳的到肉的狠勁，梁詠琪笑說自己從零開始練，「在片中要打人還要被打，真的練到很筋疲力盡啊！」

該片今日公佈台版正式預告，不但可以見到更多擂台對決場面，還可以見到古天樂大開《九龍城寨之圍城》的玩笑，在陪太太梁詠琪接到的新片對台詞，梁詠琪扮龍捲風，他則搞笑的說自己要扮信一（劉俊謙演出的角色）還大罵梁詠琪是八婆，非常暴笑！

梁詠琪為《臨時決鬥》從零開始練泰拳。（華映提供）梁詠琪為《臨時決鬥》從零開始練泰拳。（華映提供）

梁詠琪表示拍戲多年，但從沒有接觸到拳擊運動的角色，首次要演打泰拳的場面，她表示一開始真的不太上手，「我算是初學者，真的不太習慣，而且在片中要打人還要被打，要適應一個打戲的節奏，其實配合的很累啊！」

但梁詠琪讚美教練很專業，「我是參加速成班，練一個月就有一些成果，萬一生活上遇到騷擾，可以保護自己一下。」她透露其實電影中自己是被打的戲份比較多，還要被胡子彤在擂台上打倒，「訓練就是要練好如何保護自己，如何被打，避免自己受傷。」

而王丹妮和周秀娜為了搶男友打上擂台，更必需認真展現泰拳的威力，王丹妮表示接受密集特訓，最明顯的是體能進步很多，「其實我很久沒有做大量流汗的運動了，本來以為是接到要賀歲片，搞搞笑的擺動作就好，沒想到是如此認真的打拳，量習量很驚人。」她透露自己曾跟著武術指導的師傅練習過一些拍到戲的基本動作，但泰拳完全不同的技術，所以又從同練習。

周秀娜為《臨時決鬥》練出拳拳的到肉的狠勁。（華映提供）周秀娜為《臨時決鬥》練出拳拳的到肉的狠勁。（華映提供）

王丹妮大打出手的周秀娜曾經練過踢拳道，身手不錯，所以練習泰拳覺得更快上手，但她直呼壓力太大，「因為在片中是要扮女拳王，眼神、身手和姿勢都要非常到位才行。」她表示為了練習不時會抽筋，「可能要拍攝，我會比較緊張，踢沙包踢就踢打抽筋，打人還會太過用力啊！真的對王丹妮不太好意思。」

王丹妮和周秀娜的擂台戲拍了整整三天，讓她們直呼是一場考驗，天天都打到幾乎虛脫，為了要展現出泰拳的靈活，讓身高有179公分且手長腳長的王丹妮而言是一大挑戰，常常覺得身手不夠敏捷！而周秀娜更是打到見血，一場兩人胡亂拿東西打架的戲。

周秀娜一個不小心踢中木椅，脛骨處的皮膚直接裂開，但她現場只是簡單先縫針止血，便再繼續拍完當天的戲份，才去好好處理傷口，非常敬業。而王丹妮也說每天回家前發現自己和周透娜手腳都是青色的，瘀血很多，「我們都笑說我們不是拍賀歲片而是演喪屍！」《臨時決鬥》將於3月21日上映。

《臨時決鬥》正式預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中