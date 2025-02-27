梁詠琪從零開始練泰拳筋疲力盡！ 周秀娜打到見血縫針

周秀娜（左）和王丹妮在《臨時決鬥》展開拳擊對決。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕香港賀歲檔冠軍電影《臨時決鬥》集合古天樂、梁詠琪、周秀娜、王丹妮等人一同演出，梁詠琪、周秀娜及王丹妮更為電影接受了一個月的泰拳特訓，要練出拳拳的到肉的狠勁，梁詠琪笑說自己從零開始練，「在片中要打人還要被打，真的練到很筋疲力盡啊！」

該片今日公佈台版正式預告，不但可以見到更多擂台對決場面，還可以見到古天樂大開《九龍城寨之圍城》的玩笑，在陪太太梁詠琪接到的新片對台詞，梁詠琪扮龍捲風，他則搞笑的說自己要扮信一（劉俊謙演出的角色）還大罵梁詠琪是八婆，非常暴笑！

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梁詠琪為《臨時決鬥》從零開始練泰拳。（華映提供）

梁詠琪表示拍戲多年，但從沒有接觸到拳擊運動的角色，首次要演打泰拳的場面，她表示一開始真的不太上手，「我算是初學者，真的不太習慣，而且在片中要打人還要被打，要適應一個打戲的節奏，其實配合的很累啊！」

但梁詠琪讚美教練很專業，「我是參加速成班，練一個月就有一些成果，萬一生活上遇到騷擾，可以保護自己一下。」她透露其實電影中自己是被打的戲份比較多，還要被胡子彤在擂台上打倒，「訓練就是要練好如何保護自己，如何被打，避免自己受傷。」

而王丹妮和周秀娜為了搶男友打上擂台，更必需認真展現泰拳的威力，王丹妮表示接受密集特訓，最明顯的是體能進步很多，「其實我很久沒有做大量流汗的運動了，本來以為是接到要賀歲片，搞搞笑的擺動作就好，沒想到是如此認真的打拳，量習量很驚人。」她透露自己曾跟著武術指導的師傅練習過一些拍到戲的基本動作，但泰拳完全不同的技術，所以又從同練習。

周秀娜為《臨時決鬥》練出拳拳的到肉的狠勁。（華映提供）

王丹妮大打出手的周秀娜曾經練過踢拳道，身手不錯，所以練習泰拳覺得更快上手，但她直呼壓力太大，「因為在片中是要扮女拳王，眼神、身手和姿勢都要非常到位才行。」她表示為了練習不時會抽筋，「可能要拍攝，我會比較緊張，踢沙包踢就踢打抽筋，打人還會太過用力啊！真的對王丹妮不太好意思。」

王丹妮和周秀娜的擂台戲拍了整整三天，讓她們直呼是一場考驗，天天都打到幾乎虛脫，為了要展現出泰拳的靈活，讓身高有179公分且手長腳長的王丹妮而言是一大挑戰，常常覺得身手不夠敏捷！而周秀娜更是打到見血，一場兩人胡亂拿東西打架的戲。

周秀娜一個不小心踢中木椅，脛骨處的皮膚直接裂開，但她現場只是簡單先縫針止血，便再繼續拍完當天的戲份，才去好好處理傷口，非常敬業。而王丹妮也說每天回家前發現自己和周透娜手腳都是青色的，瘀血很多，「我們都笑說我們不是拍賀歲片而是演喪屍！」《臨時決鬥》將於3月21日上映。

《臨時決鬥》正式預告：

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