詹雅雯回來了！遭爆病倒急澄清 出道35年洩心緒「把苦難變詩歌」

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后詹雅雯出道35年，首度在台北Legacy開唱，過去總在台北小巨蛋開唱的她，這回選在千人場地，她強調：「這是一個能讓音樂回歸最純粹的地方，沒有距離，只有交流與共鳴。」

詹雅雯首度在台北Legacy開唱。（資料照，記者陳逸寬攝）

詹雅雯上週遭誤傳病倒，接受本報電訪緊急澄清，聲音聽來中氣十足，當時稱「我真的很好」，自認現在是在很幸福的狀態，非常享受人生。

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5月4日詹雅雯將舉辦「演一首歌」演唱會，她第一次參加寬宏藝術的「讚聲演唱會」，期待表示：「想到能夠與歌迷近距離互動，感覺既期待又感動，希望這是一場有溫度的演出，能讓大家真正感受到我的音樂故事。」

「演一首歌」演唱會對詹雅雯而言，像是一場與觀眾的深刻對話，期待透過音樂和歌迷展開心靈對話。在多少個夜晚，她把對人生的體悟用創作來抒發。

談及演唱會名稱，詹雅雯表示：「詩人的工作，就是讓人生的苦難，都變成一首演唱詩歌。」她希望透過演唱會，讓自己的聲音更直接地觸動每位觀眾的心靈，讓演唱會不只是表演，而是能讓彼此分享情感與故事的音樂對話。

多年來，詹雅雯始終堅持手工創作，從填詞、譜曲到演唱，都傾注個人情感與生命體悟，讓每一首歌都成為療癒人心的經典，用音樂串起每一個人的生命片段，讓大家在熟悉的旋律中重溫過往、珍惜當下，並勇敢迎向未來；演唱會門票將於3月5日中午12點在寬宏售票系統、萊爾富、OK便利超商開賣。

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