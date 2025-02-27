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娛樂 電視

履行緩刑條件 宥勝今赴北檢執行科繳納200萬

〔記者吳昇儒／台北報導〕藝人宥勝被控對女助理舔耳、揉胸，一度否認犯罪，被依觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑8月。宥勝提起上訴後，承認犯行並表示非常後悔。去年底高等法院認定宥勝有悔意，雖維持8個月徒刑，但給予緩刑5年，並須支付公庫200萬元。宥勝今日上午則前往執行科繳納200萬元。面對媒體詢問，宥勝僅表示：「一切按照程序處理。」

宥勝繳納完200萬元之後，於上午11時22分離開。（記者吳昇儒攝）宥勝繳納完200萬元之後，於上午11時22分離開。（記者吳昇儒攝）

台北地檢署調查，宥勝2016年載女助理返家時，以借廁所名義進入屋內，卻強行跨坐在女方大腿上，強行襲胸、舔耳。2023年Me Too風波延燒，該起案件才經被害人曝光。檢察官偵訊，依涉犯強制猥褻罪，將他起訴。

台北地方法院審理時，宥勝一度不願認罪，後來改口，被害女子則不願與其和解。法官認為，宥勝利用他人信任強制猥褻被害人，且試圖串證企圖脫身，並無悔意，加上被害人拒絕和解，一審判處宥勝有期徒刑8月。宥勝不服判決，上訴高等法院。

宥勝快步離開現場。（記者吳昇儒攝）宥勝快步離開現場。（記者吳昇儒攝）

高院審理期間，宥勝兩度透過媒體合十鞠躬，並承諾會深切反省，並向被害人道歉稱「對不起」；最後雖未能與被害人達成和解，但法官認為他有悔意，予以緩刑5年，並須支付公庫200萬元。

宥勝表示：「一切按照程序處理。」（記者吳昇儒攝）宥勝表示：「一切按照程序處理。」（記者吳昇儒攝）

宥勝今日上午9時許，頭戴綠色棒球帽獨自前往台北地檢署執行科報到，繳納200萬元後，於上午11時22分快步離去。面對媒體僅表示：「一切按照程序處理。」是否會回演藝圈，他並未回應。

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