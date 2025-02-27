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「地表最帥和尚」白因宣布結婚 大1歲愛妻超狂背景曝光

白因宣布和女友林米亞結婚。（翻攝自IG）白因宣布和女友林米亞結婚。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被選為全球第一帥的28歲緬甸男模白因（Paing Takhon），日前證實與大1歲女友林米亞（Linn Mya Phu）結婚，在社群分享多張結婚照，羨煞眾人，而妻子的超狂身家也隨之曝光。

白因愛妻林米亞的家世背景曝光。（翻攝自IG）白因愛妻林米亞的家世背景曝光。（翻攝自IG）

白因在2021年遵循緬甸傳統到寺院短暫剃度修行10天，當時他身穿僧袍的照片意外爆紅，更被譽為「地表最帥和尚」，甚至在同年獲選美國網站TC Candler「全球百大帥臉」冠軍。如今和愛情長跑多年的女友林米亞結婚，在社群平台曬出多張結婚照，甜寫下「今天，我的未婚妻變成我的老婆了。」兩人幸福洋溢的神情閃瞎眾人。

相關新聞： 被選為全球百大最帥臉孔 緬甸和尚白因結婚了

至於白因老婆的真實身分也被起底，現年29歲的林米亞是一名廣告模特兒，後來進入演藝圈發展，令人驚訝的是，她竟是石油大亨、緬甸食用油經銷商協會主席San Linn的女兒，家世十分顯赫。

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