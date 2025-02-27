故意讓派汀森多死10次？奉俊昊親揭《米奇17號》改編內幕

〔記者許世穎／綜合報導〕《寄生上流》韓國金獎名導奉俊昊，暌違6年終於推出新片《米奇17號》，羅勃派汀森在片中化身宇宙級最慘社畜，過著不斷工作到死、又被「列印」出來的輪迴人生。

羅勃派汀森笑說《米奇17號》是他讀過最瘋狂的劇本。（華納兄弟提供）

該片改編自愛德華艾希頓的小說《米奇7號》，原著中只有7個米奇，但電影卻出現17號，等於讓羅勃派汀森多死了10次！導演奉俊昊笑說「在原著小說中，米奇本來是個普通人，但我希望讓他變得更普通、更像一般的平凡人，甚至變成來自社會底層的魯蛇」

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電影完美結合愛情、動作、科幻、奇幻等多種類型片元素，既充滿娛樂性，也深入淺出地探討了當代弊病叢生的社會議題，腦洞大開的劇情吸引破百位社畜昨晚（26日）齊聚台灣首映會比「慘」。派汀森1人分飾18角，又得演出各種離奇死法，讓全場觀眾看得頭皮發麻、驚嘆聲不斷！

羅勃派汀森在《米奇17號》分飾多個版本的米奇。（華納兄弟提供）

該片獲外媒盛讚「全程精彩絕倫」、「導演奉俊昊再度奉上傑作」，更在爛蕃茄評論網得到89%超高評價。派汀森也笑說「這絕對是我讀過最瘋狂的劇本！」對於片中有多位米奇的設定，他表示其實就像每個人內心都有不同的自我，「有時渴望成長進步，有時卻停滯不前，無論如何都是自己重要的一部分，因此會更想要拯救每個米奇。」

《米奇17號》將於3月6日包括2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema 、Screen X版同步上映，預售票現正熱賣中，購票即可獲得各式特典，詳情請洽各大影城。

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