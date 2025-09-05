台灣超帥男模躍上芬蘭雜誌！原來是林昶佐 判若兩人近照曝光

駐芬蘭代表林昶佐赴任已滿月，近日接受芬蘭百年政經雜誌「芬蘭畫報」（Suomen Kuvalehti）專訪。（圖擷取自芬蘭畫報）

〔記者陽昕翰／台北報導〕閃靈樂團主唱、現任駐芬蘭代表「Freddy」林昶佐赴任滿月，近日接受芬蘭百年政經雜誌《芬蘭畫報》（Suomen Kuvalehti）專訪，雜誌上的帥氣照片也掀起網友討論。

林昶佐接受芬蘭的雜誌專訪。（翻攝臉書）

林昶佐在專訪中談到，民主國家應藉由建立連結與互相支持，強化民主發展與社會自由。他指出，芬蘭與台灣同為小型民主國家，歷史上皆曾遭受鄰近大國欺壓，兩國依舊忠誠於自身價值。希望透過駐芬蘭代表的角色，讓台灣與芬蘭人民能更深入認識彼此文化。

林昶佐今日也在社群分享採訪花絮，透露結束採訪臨時請至樓下會議室拍攝幾張側拍，未料成品讓他直呼，「居然可以拍成這樣！」

林昶佐曬出近來被採訪的照片，造型被誇很時尚。（翻攝臉書）

林昶佐的訪問照片曝光後，吸引大批網友留言：「超帥啊！鬼王」、「看成芬蘭正式出道也是可以」，還以為是台灣男模登上時尚雜誌的封面。

