娛樂 最新消息

江祖平爆三立資深副總兒疑性侵 苗可麗震驚：認識他

《囍宴》最終演出媒體聯訪；Willy Jay（左起）、Matt Shingledecker、閻奕格、苗可麗、羅北安。（記者陳奕全攝）《囍宴》最終演出媒體聯訪；Willy Jay（左起）、Matt Shingledecker、閻奕格、苗可麗、羅北安。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕苗可麗、羅北安和閻奕格等人今綵排音樂劇《囍宴》，其中苗可麗過去演出多齣三立八點檔，因這幾天江祖平爆出三立資深副總龔美富兒子龔益霆疑似性侵，還性騷電視台內女員工，苗可麗坦言看到新聞後相當震驚，她說因為龔益霆身為工作人員，她當然見過也認識，只是從沒聽聞過這些事，也不知道未來江祖平會不會因為放炮，遭電視台封殺。

對於拍戲遭性騷，苗可麗說自己出道後都沒碰過類似的事，「拍戲比較常碰到演員，雖然有接吻、擁抱等親密戲，都會先提前跟對方討論怎麼碰觸。」

《囍宴》最終演出媒體聯訪；Willy Jay（左起）、Matt Shingledecker、苗可麗、羅北安、閻奕格。（記者陳奕全攝）《囍宴》最終演出媒體聯訪；Willy Jay（左起）、Matt Shingledecker、苗可麗、羅北安、閻奕格。（記者陳奕全攝）

此外，睽違一年再度回到舞台劇，苗可麗表示這次對角色有更多體會，「今年會更感動！」她笑說與外籍演員排戲時常需要靠「現場比手畫腳」溝通，甚至會自己發明「即興翻譯」英文句子，結果鬧出不少笑話，讓排練場經常充滿笑聲。

閻奕格則表示，現場演出的魅力就在於「沒有一場是一模一樣的」。她回憶去年在台北與高雄的演出，「每次都會遇到新的驚喜，觀眾的反應也讓角色更立體」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

 

