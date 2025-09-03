江祖平怒了！ 公開25歲性侵加害者正面照「希望歸宿是牢房」

江祖平踢爆一名「大特」女演員向她求助。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕江祖平日前在社群為一名相識的「大特」女演員發聲，透露這位女演員向她求助，指控自己遭到電視台體制內一名男子下藥性侵，還被拍下裸體照。她昨（2日）連發6篇文，怒揭加害男的真面目，今早則直接公開正面照，其中一張男子衣服印著「SET」字樣，疑似是三立電視台員工，江祖平指該男25歲、已辭職，也說：「希望他最後歸宿是牢房。」

江祖平一開始的語氣充滿猶豫卻又憤怒，先是放出加害男子的局部照，寫下：「再等我有勇氣一點，我全盤脫出，但因為個資法，我會一些些馬賽克。」甚至直接喊話：「先給你面子，知道我完全被你封鎖，再不覺得有錯，誠心道歉，只能不馬賽克了。」

江祖平一邊呼籲網友「誰認得牠？」一邊丟出各種暗示，包括「看幕後花絮就看得到牠哦」、「對方自己提離職了！希望牠最後歸宿是牢房」。不過她也坦言心裡掙扎，「很想把所有事實發出來，但除了被威脅，還不想傷害另一位女演員，煩」。

最後江祖平不再保留，直接公開該名男子正面照，僅將眼睛打上馬賽克，還附上他與家人慶生的照片，且照片中男子穿有SET字樣的衣服，疑似是三立電視台員工，加上她貼出的幾張工作照，幾乎已經坐實對方是八點檔幕後人員。

江祖平氣憤直言：「用完了！姦完了，就說希望退回朋友？你真他媽的以為世界繞著你轉嗎！」她更透露自己也被對方封鎖，讓她徹底爆炸，選擇站出來揭露加害人真面目。目前依照江祖平的公開資訊，該名男子疑似是年僅25歲的三立電視台工作人員，但三立電視台方面尚未對此回應。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

