與舔中藝人大不同！邰智源穿「國軍戰袍」致敬 全網狂讚：演藝圈典範！

邰智源發文向三軍兄姊妹致意。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國於今（3）日舉行九三閱兵典禮，央視新聞準時在微博發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，馬上就引來不少舔中台灣藝人轉發。不過，今日也是台灣的「九三軍人節」，藝人邰智源一早就在社群曬出自己身穿國軍戰袍的照片，並向三軍弟兄姊妹致意，送上許多祝福話語，讓大批網友大讚：「演藝圈典範」。



今（3）日是台灣的「九三軍人節」，邰智源一早就在IG發文，曬出身穿國軍戰袍的照片，並寫下：「你各位的三軍弟兄姊妹啊，今天是九三軍人節，感恩你們一年的辛勞，保護國家，捍衛民主；祝福你各位平安喜樂，身體健康！家庭幸福了啦！好，祝福完畢！稍息以後放假一天了啦～」

貼文曝光後，瞬間吸引大批網友留言狂讚：「邰哥是臺灣最讓人景仰的演藝圈典範」、「邰哥才是正港的台灣藝人!!!!優秀!!!!」、「邰哥真的藝人愛國典範！」、「謝謝邰哥，永遠忠誠台灣」，同時也有許多國軍兄弟姊妹在底下感謝邰智源的祝福。



