晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

盜版漫畫「香香腐宅」突遭下架 BL迷呼籲：課金挺正版

香香腐宅不但收錄盜版漫畫，甚至還有會員制度。（翻攝自臉書）香香腐宅不但收錄盜版漫畫，甚至還有會員制度。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕盜版的BL漫畫網站「香香腐宅」今天（1日）驚傳結束台灣方面的服務，引來熱議。近來，台灣正版的漫畫管道越來越多，不少網友都「改邪歸正」，呼籲以實際行動支持正版。

「香香腐宅」是一個專屬於BL的盜版漫畫網站，不過明明是盜版網站，卻能夠加入會員，不但有簽到機制，有些漫畫甚至還限「VIP」觀看，實在讓人跌破眼鏡。但裡面收錄的漫畫琳瑯滿目，包括《Jinx》（不是魔咒）、《夜畫帳》、《水邊之夜》及《融冰曲線》等韓漫通通都有，讀者可以一次看到各大網漫網站的人氣作品，不但更新速度快又全都有中文翻譯，確實容易讓讀者誤入歧途。

網上傳出香香腐宅不在提供台灣服務。（翻攝自臉書）網上傳出香香腐宅不在提供台灣服務。（翻攝自臉書）

先前另一盜版網站「漫蛙」已經掛了，如今「香香腐宅」也傳出結束台灣方面的服務，網友們呼籲支持正版網站，「看盜版只會傷害到作者」、「如果沒看盜版就活不了，那漫畫老師更活不了」、「你們想要享受看漫畫，就要去正版平台看，來這竊取他人著作的小偷網站看，只會傷害你喜歡的作品跟作者」、「以前會關注香香是因為沒有管道可以看，但現在有很多正版管道，理應課金才是對作品的支持」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中