盜版漫畫「香香腐宅」突遭下架 BL迷呼籲：課金挺正版

香香腐宅不但收錄盜版漫畫，甚至還有會員制度。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕盜版的BL漫畫網站「香香腐宅」今天（1日）驚傳結束台灣方面的服務，引來熱議。近來，台灣正版的漫畫管道越來越多，不少網友都「改邪歸正」，呼籲以實際行動支持正版。

「香香腐宅」是一個專屬於BL的盜版漫畫網站，不過明明是盜版網站，卻能夠加入會員，不但有簽到機制，有些漫畫甚至還限「VIP」觀看，實在讓人跌破眼鏡。但裡面收錄的漫畫琳瑯滿目，包括《Jinx》（不是魔咒）、《夜畫帳》、《水邊之夜》及《融冰曲線》等韓漫通通都有，讀者可以一次看到各大網漫網站的人氣作品，不但更新速度快又全都有中文翻譯，確實容易讓讀者誤入歧途。

網上傳出香香腐宅不在提供台灣服務。（翻攝自臉書）

先前另一盜版網站「漫蛙」已經掛了，如今「香香腐宅」也傳出結束台灣方面的服務，網友們呼籲支持正版網站，「看盜版只會傷害到作者」、「如果沒看盜版就活不了，那漫畫老師更活不了」、「你們想要享受看漫畫，就要去正版平台看，來這竊取他人著作的小偷網站看，只會傷害你喜歡的作品跟作者」、「以前會關注香香是因為沒有管道可以看，但現在有很多正版管道，理應課金才是對作品的支持」。

