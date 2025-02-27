告白第一句不能說這個！詹懷雲直呼會嚇到「太快了」

〔記者許世穎／台北報導〕台片《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜昨晚（26日）和男女主角詹懷雲、林奕嵐在IG舉辦「告白直播」，粉絲上線分享不少告白與被告白經驗，兩位男女主角都建議告白的第一句話不能說「我愛你」，林奕嵐直呼：「No！」詹懷雲則說：「我可能會有點嚇到，太快了。」

詹懷雲（左）和林奕嵐在《命中註定那頭鵝》穿上企鵝裝談情。（双喜提供）

由於詹懷雲有工作在身，昨晚未能與導演楊宥瑜和林奕嵐合體，但仍上線參與直播，有網友透露「在打掃的時候被塞情書」，讓林奕嵐羨慕直呼：「我都沒有收過情書！」也有人說自己曾在寒流來襲時，被人騎車載到九份告白，正當大家思考難道不怕失敗，詹懷雲立刻神解：「這樣她只能答應，不然就得自己下山。」

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提到心目中電影裡最浪漫的一幕，詹懷雲說：「水下的『那個』畫面看起來滿浪漫，但真實情況滿緊張的。」至於「那個」是哪個，他賣關子請大家進戲院找答案。林奕嵐則說「兩人都穿企鵝裝的時候」，導演楊宥瑜當場爆料：「那場戲，原本奕嵐沒有要哭，懷雲看到她哭了，被她的真情流露感動，拍出意想不到的火花。」

台片《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜（上圖右）和男女主角詹懷雲（下圖）、林奕嵐在IG舉辦「告白直播」。（双喜提供）

由於楊宥瑜和林奕嵐飾演的「月鵝」都是阿德利企鵝的鐵粉，導演直播時還將片中陪伴小月鵝的阿德利企鵝玩偶帶到直播現場，透露由於市面上「阿德利企鵝」玩偶非常少見，因此小月鵝的「那頭鵝」是為戲特別訂製，且經歷七次「整形」才完成。

林奕嵐（左）直說在《命中註定那頭鵝》和詹懷雲一起穿上企鵝裝，是她心目中最浪漫一幕。（双喜提供）

至於片中詹懷雲的角色「何德利」為什麼姓「何」？有網友猜測是「寫錯字」，因為「何」和「阿」很像，導演當場表示：「答對！」讓詹懷雲相當意外：「我自己都不知道。」《命中註定那頭鵝》將於3月14日在台上映。

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