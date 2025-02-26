小優愛用八卦交友 心理師分析「有點高度神經質」

小優因造謠胡瓜與女星宋羽葤緋聞，慘遭吳宗憲解約。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小優日前被爆造謠胡瓜與女星宋羽葤緋聞，慘遭吳宗憲解約，圈內好友昔上節目抱怨她大嘴巴的畫面也被翻出。對此，諮商心理師林萃芬也分析了小優八卦背後的心態，可能與高度神經質的性格有關。

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節目《新聞挖挖哇》於25日談到小優造謠事件，資深媒體人狄志為先分析，小優曾自曝從小就沒有安全感，會擔心其他人不和她當朋友，也過度在意外界評價，所以諮商心理師林萃芬也分析了小優八卦背後的心態，可能與高度神經質的性格有關。在那個時候可能就養成了用八卦來拉攏別人的習慣。

心理師林萃芬上節目分析小優八卦背後的心態。（翻攝自YT）

接著心理諮商師林萃芬也指出，小優應該是有高度社交需求的人，且她的性格可能有一點高度神經質，會對人際關係感到焦慮，也很在意別人對自己的評價，所以才會透過交換八卦的方式交友，但忽略了講話的分寸。

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