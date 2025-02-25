小優大嘴巴「事後試圖送禮彌補」！昔閨蜜不領情：功過不能相抵

小優日前因亂造謠胡瓜與宋羽葤緋聞，慘遭老闆吳宗憲解約。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小優日前被爆出造謠胡瓜與女星宋羽葤緋聞，慘遭老闆吳宗憲解約，風波越演越烈，如今有網友挖出2年前小優、「丫頭」詹子晴以及康茵茵同框的節目片段，其中康茵茵提到小優惹怒她後有親自送禮道歉，當下雖然心軟，但「功過不能相抵」。

小優曾試圖靠送禮修復關係，不過丫頭跟康茵茵都不領情。（翻攝自YT）

節目《小姐不熙娣》在2年前曾邀小優、丫頭及康茵茵等人上節目，丫頭先爆料當初她與某任男友分手，消息只有告知小優與另一位友人，沒想到隔天參加聚會時發現此事已被傳開，讓她認為一定是小優大嘴巴講出去的，後續小優特別送禮到丫頭家表達歉意，但她因為工作忙碌一直沒有去警衛室領取。

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而康茵茵也提到昔日她與小優交情甚好，曾叮囑小優要對外保密她買房的事，沒想到隔天小優卻直接當眾與她聊裝潢，此舉讓康茵茵開始疏遠小優，但後續對方也靠送禮試圖彌補關係，她當下雖然心軟，但後來思考後認為「功過不能相抵」，不過康茵茵也表示，若是小優有改掉壞習慣，仍願意繼續當好朋友。

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