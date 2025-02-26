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小優陷造謠風波！陳艾琳揭通告藝人辛酸：效果與事實難拿捏

《大學生了沒》班底女星陳艾琳發文揭通告藝人辛酸。（翻攝自IG）《大學生了沒》班底女星陳艾琳發文揭通告藝人辛酸。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕自節目《大學生了沒》出道的女星小優，近期因造謠事件慘遭吳宗憲解約，更被外界輿論撻伐。與她同為《大學生了沒》班底的女星陳艾琳，也發文揭通告藝人辛酸，雖沒有直接替小優說話，但仍起到緩頰的作用。

陳艾琳指出，先前也是通告藝人的她親身體驗過這份工作的眉角，在鏡頭前講故事看似輕鬆，但其實要在「效果」與「事實」之間拿捏分寸是一件很困難的事。因此為了做出節目效果，多半要八卦自身或身邊人的私事，才能符合娛樂需求，收視率有了，就能換來再度曝光機會。

但陳艾琳也透露心聲，「當故事被放大時，甚至會影響人際關係，原本親近的關係變得微妙，這些都讓我覺得很倦怠。」正因為自己淋過雨，陳艾琳文末也希望大家對通告藝人能有更多的同理心。

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