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娛樂 最新消息

董至成避談大S 被問「小優造謠」直呼不認識

董至成今出席代言活動時，選擇低調避談其他藝人。（資料照，記者陳奕全攝）董至成今出席代言活動時，選擇低調避談其他藝人。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近期演藝圈出現不少話題新聞，包括大S猝逝、小優大嘴巴事件等，身為資深綜藝咖的董至成今出席代言活動時選擇低調避談。

董至成今出席「HOPE + AI 智慧門鎖」新品發布會，不僅接下代言還身兼活動主持人，他分享為了這場活動積極瘦身，2個月就從85公斤瘦到70公斤，主要是靠斷食、每天喝3000cc的水增加飽足感等，相當自律。

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聊到八卦話題，董至成直言沒有關心小優也不認識對方，被問到大S下葬進度也說自己沒有發言權，至於被問到消失螢光幕一陣子，與他頗有交情的小甜甜，董至成嘴巴也依舊閉緊緊，僅說：「我沒有看到這新聞。」工作人員也不斷在過程中提醒媒體只能問新產品相關問題，最後整個訪問就這樣結束，董至成也下台繼續接手直播工作。

董至成提到，自己常常粗心大意掉東西，尤其是鑰匙，現在大門跟房門都會上鎖，也透露，現在年紀漸長需要一些隱私，有些東西怕被媽媽看到，所以房間門都會上鎖。

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