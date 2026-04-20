61歲張曼玉零濾鏡最新顏值 2部位被指面目全非

久未公開露面的張曼玉，近日現身北京出席活動，外貌變化瞬間成為網路發燒話題。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕61歲港星張曼玉握有4座金馬影后，是獲得最多次「金馬獎最佳女主角」影后，這幾年淡出影壇過著半隱居生活，去年罕見開設小紅書帳號，與粉絲分享田園日常，近日久未公開露面的張曼玉現身北京出席活動，其最新狀態立即成為焦點，尤其樣貌變化，引起兩極熱議。

在流出現場照片，張曼玉（左）臉部雖然緊緻，但被批評表情略顯僵硬。（香港星島日報）

活動當天，張曼玉以一身時尚純白造型亮相，知情人士透露，當天她身穿一件價值約2萬9千元人民幣（約13萬台幣）米白色短款外套，搭配同品牌約15700人民幣（約7萬台幣）長褲，造型簡約不失高貴，盡顯國際巨星氣場與品味。

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剪了一頭清爽黑色短髮的張曼玉，在活動中精神奕奕，全程笑容滿面，舉手投足間依然散發獨有巨星風采，氣質絕佳。

有粉絲認為張曼玉以往的櫻桃小嘴不見了。（香港星島日報）

儘管年過花甲，張曼玉狀態備受讚譽，但臉上變化卻意外成為討論焦點。在流出現場照片，張曼玉臉部相當緊緻，有網友認為蘋果肌異常飽滿，導致表情略為僵硬，與過往自然優雅形象有所出入，另有人指張曼玉的嘴唇明顯較以往渾厚，「往日的櫻桃小嘴不見了。」

她當天一舉一動都是外界矚目焦點。（香港星島日報）

網路隨即湧現大量評論，有人直言：「我的曼神臉部有點怪怪的感覺」、「五官已經徹底分離了」，懷疑是否接受了醫美療程，更有粉絲表示：「希望她以後不要去弄那些了，還是喜歡她以前自然樣子。」但也有粉絲力挺，認為以61歲之齡能維持如此狀態已相當不易。

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