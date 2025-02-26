男星逆風挺小優！怒轟「吳宗憲節目」落井下石 點出無人聲援關鍵

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小優日前被爆出造謠胡瓜與女星宋羽葤緋聞，慘遭老闆吳宗憲解約。事後，節目《小明星大跟班》在YT頻道上傳一支長達103分鐘的精華影片，整理多位女星對小優控訴的畫面，這讓同樣出身於《大學生了沒》的「High咖」邱志恒看不下去，逆風為其發聲，痛轟製作單位落井下石，「糟糕至極！」

High咖（右）痛轟《小明星大跟班》落井下石剪輯小優黑歷史。（翻攝自臉書）

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High咖昨（25日）深夜於IG限時動態PO出長片，針對《小姐不熙娣》、《小明星大跟班》剪輯小優黑歷史片段表示不滿，反問製作單位：「有必要這樣落井下石嗎？」他認為，小優隨意八卦確實很糟糕，不過，節目方無視她過去的貢獻，將正面片段全都剪光，留下為了效果渲染、浮誇的部分蹭流量，「你們是電視台欸，不覺得很不要臉嗎？」

High咖說，他與小優並無私交，僅是對於這件事不滿，並質問酸民：「有人體諒過小優霸凌幾天的心情嗎？」直指小優已經遭輿論撻伐多日，製作單位的作法令人感到不齒，怒批節目：「糟糕至極！多為社會做點事情好不好？」

此外，High咖點出，小優的友人至今都沒有站出來聲援，是因為都還需要電視台的通告吃飯，「他們怎麼敢嘴製作單位？」

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