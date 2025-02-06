董至成當評審不毒舌 以過來人給忠告「多臨摹打好基礎」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《戲戲品味》由主持人關韶文、徐凱希，評審團董至成、楊潔玫、李天柱等人領軍，帶著百位世新大學參賽學生，一路PK晉級。《戲戲品味》由世新大學號召校友及學生共同參與，展現莘莘學子對於表演藝術的熱情與無窮潛力，主持人關韶文也感受到參賽者的爆發力：「我本來以為學弟妹們在很短的時間內沒有辦法演出太深層的戲，沒想到好幾次都看到大家演到入戲哭到不行，我有點驚訝，因為來參加的都還只是學生。」

關韶文（左）與徐凱希擔任主持人。（中天提供）

收到《戲戲品味》主持邀約時，關韶文與徐凱希一度擔心錄製過程會很恐怖，畢竟參賽者都是未經訓練的璞玉，豈料隨著賽制，大家越來越有演員的樣子，甚至有人是大一新鮮人，關韶文也提及：「我們世新沒有戲劇系，但大家都有強大的表演能量可以感染眾人，真的讓我驚喜。」

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徐凱希發現參賽的學生都很願意聆聽評審的建議，讓每一次的表演能越來越好，可塑性非常強，「他們既辛苦又厲害，有些劇本要自己想，從動作設計、橋段再到故事連結等，都是他們自己來，如果是我可能真的做不到」，徐凱希也分享過來人經驗：「演藝圈這條路不願意吃苦就很難走的長遠，希望學弟妹們未來可以吃苦耐勞，熬得越久舞台就是你們的。」

董至成（左）擔任評審不毒舌。（中天提供）

資深藝人董至成受邀擔任《戲戲品味》評審，母校對他而言別有意義：「對我來說世新的事就是自己的事。」舉凡過去只要學校有活動邀請或是講座需求，他都是鼎力相助，讓學生趁早體悟理論如何跟實務經驗結合，不能只是空談，作為節目評審，董至成對參賽者的表現覺得是出乎預想，「很多人對於表演真的是很有熱情，並非吳下阿蒙，更不是泛泛之輩，希望這些新血能夠來到演藝圈。」

學生時期時董至成曾因資源有限，實作課程都是自己一筆一畫靠自己想個三天三夜，結果劇本出來也不怎麼樣，而現在是一個資訊量爆炸的時代，透過網路，學生就能接收國內外許多資訊，他建議學生其實可以多多觀摩，董至成比喻：「任何的藝術作品及表演，都從臨摹開始、從模仿開始，就像寫書法也是從顏真卿、王羲之、柳公權開始，希望未來他們可以從這樣的套路中，打好基礎再慢慢蛻變。」

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