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才25歲就4婚3離！正妹網紅韓安冉自認戀愛腦癌末

年僅25歲的網紅韓安冉婚史精彩。（翻攝自微博）年僅25歲的網紅韓安冉婚史精彩。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅韓安冉外型甜美，感情世界也相當精采，年僅25歲就已經離婚3次，兩年前與現任男友結第4次婚。個性直爽的韓安冉時常自嘲離婚經歷，近期她卻在直播時公開怒嗆前夫，與平時提到感情的灑脫形象截然不同。

對感情向來灑脫的韓安冉罕見開嗆前夫。（翻攝自微博）對感情向來灑脫的韓安冉罕見開嗆前夫。（翻攝自微博）

韓安冉近日於直播開嗆第三任前夫：「真的很噁心，我都不叫他前夫，我叫他前科哥。」，接著自嘲，都是因為自己被鬼迷了心竅、戀愛腦癌末期才會跟前夫結婚，不僅花人民幣300萬元（大約新台幣1380萬元）替他買房，甚至一度被傳染HPV，韓安冉透露，目前已將前夫封鎖，但未來仍會透過法律途徑奪回房產。

回顧韓安冉過往戀情，2019年她與第一任丈夫「小豬」邱斯鑀奉子成婚，但火速離婚，隔年一度復婚但次年又離婚，接著同年她又與第三任老公馬澤鑫結婚，這段婚姻又僅維持一年就宣告結束，2023年她又與現任宋浩然結第4次婚。

相關新聞：正妹網紅韓安冉5年結婚4次 被虧「八離世家」超狂婚史曝

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