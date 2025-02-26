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娛樂 最新消息

南珉貞合體親妹拍廣告觸法！ 南至苑恐不得再來台

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞，擁有氣質外型及姣好身材，被封為「棒球場朴敏英」，她去（2024）年與親妹南至苑攜手合作拍攝手遊廣告，片中大方放送福利，表演三振舞讓觀眾大飽眼福。不過，如今傳出南至苑「未申請工作證」的消息，恐導致幾年內都不得再來台灣

南珉貞及妹妹南至苑合體拍攝廣告。（資料照，拉斯維加斯娛樂城提供）南珉貞及妹妹南至苑合體拍攝廣告。（資料照，拉斯維加斯娛樂城提供）

南珉貞及她的妹妹南至苑去年合體拍攝手遊廣告，用逗趣滿點的互動引來一片笑聲，兩人還大跳「三振舞」熱力應援。南氏姊妹首度合體也迅速成為討論熱點，尤其是妹妹的可愛韓式國語發音更讓觀眾笑翻。

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然而，據《CTWANT》報導，當時負責廣告業務的廠商拍攝前未幫南至苑申請完工作簽證，導致南至苑在台灣工作一事觸犯法規。目前該廣告在YT已經被下架，而南至苑當時是透過免簽方式入境台灣，因為未經許可就從事演藝活動違法，未來幾年將被限制來台。

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