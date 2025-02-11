晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安芝儇、南珉貞台北見面會「門票秒殺」！官方發聲曝加場規劃

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼雄鷹的安芝儇與Mingo、富邦悍將的南珉貞，以及統一7-ELEVEn獅的趙娟週所屬經紀公司2S SPOTAINMENT為回應台灣粉絲的熱情支持，特別策劃了「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會，門票於2月11日中午12點在KKTIX平台開賣，VIP席位在5秒內即被搶購一空，全區門票亦在2分鐘內售罄，讓粉絲紛紛敲碗加場。

南珉貞、朴旻曙、安芝儇和趙娟週將舉辦首場粉絲見面會。（2S SPOTAINMENT提供）南珉貞、朴旻曙、安芝儇和趙娟週將舉辦首場粉絲見面會。（2S SPOTAINMENT提供）

對於門票迅速售罄，安芝儇笑說：「原本準備在12:00在社群上呼籲大家開始買票，但我根本還沒上傳就聽到已經賣完的消息，真的太開心了！很謝謝粉絲們的支持，非常期待。」趙娟週則表示，自己才剛起床便聽聞門票售罄消息，這促使她更加認真準備，以回饋粉絲的熱情支持。

朴旻曙提到：「一直有聽到粉絲說很擔心買不到票，但其實我一直都覺得應該是不會這麼難買票...沒想到真的在兩分鐘內票就賣完了...」。南珉貞則分享，先前在錄製官方頻道時曾表達擔心粉絲不來，但看到粉絲們的熱情支持，讓她非常感動。

此次見面會將於3月28日在台北三創5樓Clapper Studio舉行，成員們將帶來全新舞台演出，並安排更多與粉絲互動的環節，還有特別嘉賓帶來驚喜表演。此外，安芝儇、Mingo、南珉貞和趙娟週將以「2S」名義發行首支單曲，而對於未能購得門票的粉絲，2S SPOTAINMENT表示：「感謝大家的熱情支持，未來將考慮增加場次或舉辦更多活動，以回饋粉絲的厚愛。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中