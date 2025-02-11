安芝儇、南珉貞台北見面會「門票秒殺」！官方發聲曝加場規劃

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼雄鷹的安芝儇與Mingo、富邦悍將的南珉貞，以及統一7-ELEVEn獅的趙娟週所屬經紀公司2S SPOTAINMENT為回應台灣粉絲的熱情支持，特別策劃了「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會，門票於2月11日中午12點在KKTIX平台開賣，VIP席位在5秒內即被搶購一空，全區門票亦在2分鐘內售罄，讓粉絲紛紛敲碗加場。

南珉貞、朴旻曙、安芝儇和趙娟週將舉辦首場粉絲見面會。（2S SPOTAINMENT提供）

對於門票迅速售罄，安芝儇笑說：「原本準備在12:00在社群上呼籲大家開始買票，但我根本還沒上傳就聽到已經賣完的消息，真的太開心了！很謝謝粉絲們的支持，非常期待。」趙娟週則表示，自己才剛起床便聽聞門票售罄消息，這促使她更加認真準備，以回饋粉絲的熱情支持。

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朴旻曙提到：「一直有聽到粉絲說很擔心買不到票，但其實我一直都覺得應該是不會這麼難買票...沒想到真的在兩分鐘內票就賣完了...」。南珉貞則分享，先前在錄製官方頻道時曾表達擔心粉絲不來，但看到粉絲們的熱情支持，讓她非常感動。

此次見面會將於3月28日在台北三創5樓Clapper Studio舉行，成員們將帶來全新舞台演出，並安排更多與粉絲互動的環節，還有特別嘉賓帶來驚喜表演。此外，安芝儇、Mingo、南珉貞和趙娟週將以「2S」名義發行首支單曲，而對於未能購得門票的粉絲，2S SPOTAINMENT表示：「感謝大家的熱情支持，未來將考慮增加場次或舉辦更多活動，以回饋粉絲的厚愛。」

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