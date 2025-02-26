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娛樂 最新消息

凌峰二度中風仍堅挺 登台獻唱與弱勢長輩吃辦桌

〔記者吳柏軒／台北報導〕資深藝人凌峰去年底二度中風，經2個月療養後，恢復良好，今（26日）現身台灣優質生命協會慈善辦桌活動，登上舞台高歌，與弱勢長者同慶，用歌聲與生命溫暖現場；他感慨：「面對人生的關卡，最重要的是不放棄自己，每一天都是新的開始。」

台灣優質生命協會舉辦慈善辦桌，邀請70名弱勢長者歡聚，並找來多名藝人登台演出，長期關懷長輩的協會常務理事謝祖武（前排左4）指出，協會只是在做平凡的小事，但願一路陪伴長輩。（記者吳柏軒攝）台灣優質生命協會舉辦慈善辦桌，邀請70名弱勢長者歡聚，並找來多名藝人登台演出，長期關懷長輩的協會常務理事謝祖武（前排左4）指出，協會只是在做平凡的小事，但願一路陪伴長輩。（記者吳柏軒攝）

凌峰曾以主持的經典節目《八千里路雲和月》榮獲第25屆金鐘獎最佳教育文化節目主持人獎，近年旅居海外，去年底二度中風，返台接受治療，經2個月悉心療養，目前恢復狀況良好。

台灣優質生命協會常務理事謝祖武認為，有些辛苦長輩出家門難如登天，但協會心甘情願陪伴，希望他們看見希望。（記者吳柏軒攝）台灣優質生命協會常務理事謝祖武認為，有些辛苦長輩出家門難如登天，但協會心甘情願陪伴，希望他們看見希望。（記者吳柏軒攝）

優質生命協會今日舉行慈善辦桌，邀70名弱勢長者歡聚，並邀請文香、胡鴻達、紀麗如、范怡文、張瑠瓊、章永華、許仙姬、陳謙文、王夢麟等人登台表演，與長輩共度美好時光，凌峰也驚喜現身，親自上場獻唱，用歌聲與生命故事溫暖現場觀眾，並以自身經歷鼓勵大家珍惜生命、勇敢面對挑戰。

資深藝人凌峰26日現身台灣優質生命協會慈善辦桌活動，登台高歌，用歌聲與生命溫暖現場。（台灣優質生命協會提供）資深藝人凌峰26日現身台灣優質生命協會慈善辦桌活動，登台高歌，用歌聲與生命溫暖現場。（台灣優質生命協會提供）

優質生命協會常務理事謝祖武也表示，協會做的都是平凡的小事，就是「陪伴」，讓有需要的弱勢長輩出去走一走，散散步，有些辛苦長輩出家門難如登天，可能身體不便，也可能阮囊羞澀，但協會心甘情願陪伴，希望他們張開眼就看見光，抬起頭看到我們都在。

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