娛樂 最新消息

邊荷律突取消活動！悲痛曝父親離世緊急返韓

邊荷律父親辭世。（資料照，記者陳奕全攝）邊荷律父親辭世。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕中信兄弟啦啦隊的韓籍成員邊荷律來台發展一年多，憑藉甜美笑容和親和力收穫大票粉絲喜愛。今（3）日她取消原定公開活動，並於社群上透露其父親離世噩耗。

邊荷律稍早發文表示，今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛。「對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」

邊荷律目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，「待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。再次感謝大家的體諒與陪伴。」

其球團經紀人也透露，邊荷律在昨天抵達台灣，「今天1／3搭乘627次高鐵前往台中，下台中高鐵後接到電話，突知家中意外事故。」由於身心狀況無法負荷，感謝客戶同意臨時變更開幕內容，「也謝謝到場支持粉絲的諒解，目前已緊急送荷律回韓國，再次謝謝天使客戶的體諒。」

邊荷律稍早也再次於IG限時動態透露，爸爸將在本月4日入殮、5日出殯，並長久安葬於仁川家族公園（慈恩塔），「目前我人在海外，已經預訂了能夠前往韓國的最快航班，預計今晚9點多才能抵達殯儀館，從這麼遠的地方趕來，路途一定不輕鬆，如果情況允許，希望大家能前來弔唁！」

