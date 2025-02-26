文英阿姨「巨蛇娘娘」名場面再現！李安《囍宴》大膽翻拍全在奇幻影展

〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬奇幻影展今（26）日公布美國韓裔導演安德魯安大膽翻拍李安1993年同名力作的《囍宴》為開幕片，還有適逢上映三十周年、金馬導演陳玉勳的出道作《熱帶魚》也將重新搬上大銀幕，由已故的文英阿姨扮「巨蛇娘娘」在蛇年應景，並以奇幻影展特有的節慶方式一塊回味經典。

已故的文英阿姨在《熱帶魚》扮巨蛇娘娘堪稱一絕。（金馬執委會提供）

曾以《熱戀彩虹島》技驚四座的韓裔導演安德魯安，新作《囍宴》翻拍1993年的同名力作。不但攜手李安的金牌搭檔、原版共同編劇詹姆士夏姆斯，更邀集奧斯卡最佳女配角尹汝貞、兩屆金馬影后陳冲、《花月殺手》金球獎影后莉莉葛萊史東、《魔法壞女巫》楊伯文、《在你視線停留的地方》韓國新星韓基燦、《STAR WARS：最後的絕地武士》凱莉瑪麗陳等黃金卡司，共同上演一則笑中帶淚的當代酷兒童話。

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故事講述一名韓裔男同志向男友求婚失敗，情急之下竟想與女同志好友假結婚，提供她與伴侶人工受孕的資金換取美國身份。遠在韓國的奶奶卻突然現身打亂計畫，婚禮迫在眉睫，兩對情侶的關係更面臨前所未有的考驗。安德魯安保留原作精髓，巧妙擴充故事宇宙、翻轉性別角色，在同性婚姻普及的時代重新定義愛與家庭關係。火花四濺的精采群戲，與尹汝貞、陳冲的動人演出相互輝映，趣味橫生更賺人熱淚。

曾以《消失的情人節》獲頒金馬獎最佳導演的陳玉勳，首作《熱帶魚》描述一個面臨升學壓力的應考生，救人不成，反被當作肉票帶到南部，卻陰錯陽差度過一個奇異的夏天。讓人笑到流淚的劇情，卻不乏大膽嘲諷，不僅曾奪下金馬獎最佳原著劇本與女配角（文英），更一舉擒獲盧卡諾影展藍豹獎（觀眾票選最佳影片）。恰逢蛇年與電影上映三十週年，奇幻影展邀請觀眾一齊重溫文英阿姨的巨蛇娘娘名場面。

韓裔導演安德魯安翻拍李安1993年同名力作的《囍宴》，為今年奇幻影展開幕片。（金馬執委會提供）

此外，還有以《熱帶複眼》橫掃國內外大獎的動畫導演張徐展，新作《白蟻餵食秀》於鹿特丹影展世界首映後，也特別將亞洲首映留給奇幻影展。本片描述白蟻為適應生態變遷改食人造電纜，卻意外引發人類城市大停電。全片為導演首次嘗試實拍結合動畫，把白蟻的「電纜饗宴」化為諷刺的科幻寓言。蘇匯宇的最新力作《太空站士》同樣腦洞大開。啟發自八〇年代台灣特攝科幻劇，將地球改造為生產基地，太空戰士該如何拯救工作狂們，免於淫亂敵人的洗腦攻擊？怪誕的世界觀與強烈視覺衝擊，雙重加成。兩部大開眼界的短片將同場放映，帶領影迷們突破感官極限！

為歡慶奇幻影展開幕，台灣知名手搖品牌「八曜和茶」在開幕片映後將提供每位入場觀眾限定飲品，共同品味影展的美好時刻。「八曜和茶」長期致力於將茶飲文化融入日常生活，首次與影展合作，希望讓更多人感受到「好茶不只是飲品，更是一種情感的傳遞」。特別放映精彩活動影人也不缺席，陳玉勳、張徐展與蘇匯宇三位導演都會親臨影展與觀眾同樂，敬請期待。

2025年金馬奇幻影展將於4月11日至20日展開，選片指南將在3月28日舉辦，並於3月30日正式開賣。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、Facebook、Instagram粉絲專頁，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

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