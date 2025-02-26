《東離劍遊紀》最終章90分鐘都高潮！西川貴教收藏頭字畫：太帥了

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀最終章》21日正式上映。（霹靂國際多媒體提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由霹靂國際多媒體與日本合製的作品《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》系列，歷經10年迎來收官劇場版，《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》21日正式上映，上映首週破萬粉絲朝聖驚人大結局。

上映當天，還有日本鐵粉專程Cos劇中角色凜雪鴉及魔王・阿契努斯進場觀影，場外熱情與其他觀眾合影同歡。除了劇情反轉出人意料之外，秦假仙等霹靂角色更以新造型驚喜現身，片中媲美好萊塢等級的特效戰鬥場面及滿滿的日式特攝元素也引起網友熱烈討論，其中病嬌公主嘲風的深情告白，也意外成為粉絲最受青睞角色。

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《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》霹靂國際多媒體總經理黃亮勛（左起）、聲優西川貴教、編劇虛淵玄。（霹靂國際多媒體提供）

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》在14日首映後，東粉們就為了劇情暴雷問題在網路上掀起論戰，正反派僵持不下，最後還是編劇虛淵玄親自在X（原推特）發文才平息戰火。正式上映後更有東粉發起「刷十場大挑戰」，自行號召北中南大串聯包場活動，目前場次已排到三月中，就想為心愛的作品劃下完美句點，一起創造最後的回憶。

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》系列投入十年製作規模浩大，除了主要角色之外就連反派配角、甚至武器道具也都是精心製作，包括東離小兵、魔族小兵、喪月之夜喪屍等，還有5尊日本製作的特攝偶裝，如歿王、天工詭匠機器人渾天元鎧等，也同樣深受東粉喜愛。

十年之間更是不斷勇於突破與創新，造就了許多經典名場面，例如：由角色鬼奪天工所打造神似格林機關槍的驚雷重砲，對決宿敵角色天工詭匠所製造神似裝甲機器人的渾天元鎧等。總是一再挑戰操偶師、美術道具製作與拍攝團隊的精湛功力，更讓死忠鐵粉耳目一新、大飽眼福，造成社群熱議。

回顧十年台日合作的心得，霹靂國際總經理黃亮勛坦言：「達到的成就超乎想像！」十年來，與日本共同合作製作《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，投入多少心血和辛勞可想而知，但是在宣傳期間看見日本及歐美的粉絲，專門飛到台灣來看電影，用心學習台語，瞭解布袋戲文化，真的非常意外且感動，結合日本的動漫元素，讓虛淵老師撰寫劇本，這樣的融合創作確實受到全球各地粉絲的青睞。

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》熱情鐵粉Cos片中要角進戲院朝聖與觀眾合影同樂，左一片中角色裂魔弦、Coser 小露、魔王阿契努斯。（霹靂國際多媒體提供）



演唱全系列主題曲並為要角浪巫謠配音的西川貴教也向東粉表達感謝：「從虛淵先生開始構想這部作品到現在，已經有十年的時間了。首先，我想對所有相關人士說一聲辛苦了，並且衷心感謝一直以來支持我們的粉絲們。在這十年間，我覺得最難忘的還是遇見浪巫謠這個角色。一開始它是雖然是為了紀念霹靂公司發佈作品而製作的禮物，但因為它實在太帥氣了，於是我向虛淵先生提出了讓我在作品中出演的請求，因此浪巫謠就像是我的分身一樣。《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》終於迎來了完結篇。整個系列所講述的故事，都是角色們成長的故事。《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》不只是一部作品，也是和支持這部作品、與我們一同走過這段旅程的所有人共同的故事。希望大家能夠親自來劇場見證這段旅程的終點。」

作品的靈魂人物編劇虛淵玄更感慨：「原本只是個單集的編劇計畫，居然能走到這裡，發展成能橫跨十年的系列作品，真的是感慨萬千。」他坦言在十年前被台灣的傳統技藝布袋戲所吸引，因而投入製作，心中其實一直在想：「我一個外人插手人家的文化藝術，真的好嗎？」

所幸系列一推出就受到大家熱烈的歡迎，粉絲們的支持也證明他的選擇是對的。這十年往返日本台灣工作，也與台灣結下深厚的緣分，台灣美食還有溫泉，對他來說是意外獲得的享受。提到電影的看點，虛淵玄自信的表示：「《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》的播映時間是90分鐘，我敢說這90分鐘都是高潮，濃縮了十年的精華，大家一定要來看！」

為了紀念《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》上映，霹靂國際多媒體總經理黃亮勛特別為西川貴教及虛淵玄準備了特製禮物。送上一幅題有西川貴教所配音角色名稱「浪巫謠」的字畫給西川貴教，畫面上還有由霹靂國際多媒體董事長黃強華以「西川貴教」為題的藏頭詩，讓西川貴教直呼太帥了。編劇虛淵玄則是替其量身打造獨一無二的戲偶，此戲偶穿著絲綢馬褂，戴著復古太陽眼鏡，與平時太陽眼鏡不離身的虛淵玄如出一轍，只見喜愛布袋戲的虛淵玄馬上操起偶來與大家熱情合影。

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》不僅90分鐘絕無冷場，更藏了滿滿的彩蛋，編劇虛淵玄也秘密獻聲為神秘角色配音，圓滿收回所有伏線的完美大結局讓粉絲又哭又笑，心頭滿溢溫暖。東粉們真心呼籲：「記得一定要帶衛生紙啊！」

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