80歲凌峰二度中風陷昏迷 奇蹟甦醒拄助行器現身

凌峰出席台灣優質生命協會「2025愛傳承關懷演唱會」。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕80歲的歌手凌峰曾主持多檔綜藝節目，近年因心臟、腦出血等問題頻進出醫院，去年甚至二度中風，而今他出席台灣優質生命協會「2025愛傳承關懷演唱會」時精神看起來不錯也很暢談，雖然仍需拄著助行器，但依然能在舞台上高歌給台下長者。

凌峰去年從泰國移居到日本，怎料短短4個月就突然腦出血還陷入昏迷，更一度接到病危通知，所幸後來狀況穩定並返台繼續住院治療，但幾乎是半身不遂，健康狀況令人堪憂。

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凌峰去年移居日本，突然腦出血還陷入昏迷，所幸後來狀況穩定。（記者胡舜翔攝）

凌峰這段期間原本正在住院，手上還留著「靜脈留置針」，不過為了今天的演出，他提前在醫院拔針，「我是在醫院復健，是太太在幫我安排一切，讓我很快就能復原。」一旁的紀寶如補充：「現在凌峰一週都會復健2天，恢復得很快。」下秒凌峰就拿下帽子說：「你們看！我頭是發亮的！這是上帝的憐憫，協會的憐憫！」可見他見到媒體相當興奮，還現場演唱《出外人》、《船歌》等歌曲，中氣十足。

原本住在日本的凌峰決定返台復健，在鬼門關前走過一遭後決定戒掉長達好幾年的菸癮；紀寶如透露當時凌峰在日本昏迷10天，好在後來順利度過危險期，推測他是因為從泰國移居到日本，不適應天氣狀況才會發病。

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