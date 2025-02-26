凌峰小31歲「第三任愛妻」曝光 身高近180公分

凌峰今出席「2025愛傳承關懷演唱會」，第三任妻子小竇（右）也陪伴在側。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕80歲的凌峰今出席台灣優質生命協會「2025愛傳承關懷演唱會」，小他31多歲、第三任妻子小竇也陪伴在側，即便戴上口罩，她近180公分的身高仍引人注意，而她相當低調且一直避開媒體。

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凌峰今天精神看起來挺不錯。（記者胡舜翔攝）

據悉小竇是中國青島人，與凌峰結婚時只有登記沒有宴客，所以鮮少人知道她的真面目；而這次凌峰暌違已久露臉，也不忘特別提到小竇，「我現在醫院復健，是太太在幫我安排一切，讓我很快就能復原。」說完還補充因為太太還沒有來，所以沒辦法多說，自己沒有發言權，可見他頗重視對方。

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剛結束「民歌五十演唱會」的王夢麟說話有點沙啞。（記者胡舜翔攝）

剛結束「民歌五十演唱會」的王夢麟說話有點沙啞，他透露前陣子在台上表演時大量使用到聲帶，加上過去喉嚨曾動過刀，所以現在發聲有些吃力。王夢麟在離開會場前撞見凌峰，2人互相吐槽說是彼此的偶像，凌峰還開玩笑表示，自己是對方「嘔吐的對象」，2人不僅在台上寶刀未老，台下也有說有笑，相當有活力。

今「2025愛傳承關懷演唱會」聚集不少資深藝人，包括文香、胡鴻達、紀麗如、范怡文、張瑠瓊、章永華、許仙姬、陳謙文、王夢麟、謝祖武與凌峰等人。

抓凌峰老婆、凌峰與王夢麟

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