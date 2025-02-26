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WBC主播也驚嘆「台灣玄學」！台南Josh披西班牙國旗發威

台南JOSH常被譏諷是球賽反指標，他在經典賽資格賽最後門票爭奪戰前，刻意披上台灣對手西班牙的國旗，贏得網友狂讚。（圖擷取自tainanjosh@threads）台南JOSH常被譏諷是球賽反指標，他在經典賽資格賽最後門票爭奪戰前，刻意披上台灣對手西班牙的國旗，贏得網友狂讚。（圖擷取自tainanjosh@threads）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽資格賽台灣隊昨天生死一戰，以6比3拿下正賽資格，全國振奮不已。網紅YouTuber「台南Josh」一向被視為「反指標」，昨晚台南Josh將西班牙國旗披在身上，果真又發威了，連WBC主播都特別介紹，「如果他幫你加油，你那隊就會輸」。

有球迷拿台南Josh披西班牙國旗的圖片到球場，為台灣隊加油，還獲得官方轉播特寫鏡頭。（圖取自臉書）有球迷拿台南Josh披西班牙國旗的圖片到球場，為台灣隊加油，還獲得官方轉播特寫鏡頭。（圖取自臉書）

中華隊昨晚再次對上西班牙，「台南Josh」開直播時將西班牙國旗貼在臉上，還P圖把西班牙國旗披在身上。就有球迷拿著「台南Josh」披西班牙國旗的圖片到了球場上，還加上「嗨嗨我是Josh，我支持西班牙」的文字，而這一幕也被外國主播注意到，有網友轉發一張截圖，並指該主播說，「剛才螢幕上看到的那位男生拿著一張……可以說是台灣棒球梗。是一個男生的照片，我不會確定他是誰，但基本上他就是『詛咒人』，如果他幫你加油，你那隊就會輸」，網友文末還強調，「台灣玄學被官方看見，國師 @tainanjosh護國佑民」。

昨晚台灣隊獲勝後，「台南Josh」也在臉書PO文說，「西班牙手作小國旗功成身退」，吸引大批網友紛紛留言，「場外真的還是要靠你了」、「感謝國師用心良苦」、「西班牙的失誤是不是你⋯⋯感恩 讃嘆啊」！

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