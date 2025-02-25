晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫生、酷炫爆「常互傳各自的性愛片」！這段話疑認罪行

孫生近期因性騷挨告，後續有多名受害者指控遭反骨其他成員性騷擾、拍私密片。（翻攝自IG）孫生近期因性騷挨告，後續有多名受害者指控遭反骨其他成員性騷擾、拍私密片。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期因性騷挨告，不僅被輿論撻伐還遭反骨解約，後續接連許多黑料被翻出，多名受害者出面指控遭反骨成員性騷擾，但酷炫都沒承認。孫生曾在2023年的影片中一本正經說：「酷炫很多性愛影片都在我這」片段遭挖出，引發關注。

酷炫和孫生曾在2023年的影片中表示會互傳各自的性愛片。（翻攝自YT）酷炫和孫生曾在2023年的影片中表示會互傳各自的性愛片。（翻攝自YT）

孫生與酷炫在2023年開《拳上》賽後檢討直播，直接邀請小哥哥艾理出面對戰，其中就提到性愛影片，沒想到酷炫就說：「我很久沒拍了，孫生平常都是傳到我手機」，孫生也不甘示弱表示，自己手裡也有很多酷炫的私密片，接著酷炫也解釋為何要互傳，因為性愛影片若是放在自己手機裡，被女朋友看到就完蛋了，所以才會直接把不能看的都放在朋友手機裡，間接承認自己會拍性愛片。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中