孫生、酷炫爆「常互傳各自的性愛片」！這段話疑認罪行

孫生近期因性騷挨告，後續有多名受害者指控遭反骨其他成員性騷擾、拍私密片。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期因性騷挨告，不僅被輿論撻伐還遭反骨解約，後續接連許多黑料被翻出，多名受害者出面指控遭反骨成員性騷擾，但酷炫都沒承認。孫生曾在2023年的影片中一本正經說：「酷炫很多性愛影片都在我這」片段遭挖出，引發關注。

酷炫和孫生曾在2023年的影片中表示會互傳各自的性愛片。（翻攝自YT）

孫生與酷炫在2023年開《拳上》賽後檢討直播，直接邀請小哥哥艾理出面對戰，其中就提到性愛影片，沒想到酷炫就說：「我很久沒拍了，孫生平常都是傳到我手機」，孫生也不甘示弱表示，自己手裡也有很多酷炫的私密片，接著酷炫也解釋為何要互傳，因為性愛影片若是放在自己手機裡，被女朋友看到就完蛋了，所以才會直接把不能看的都放在朋友手機裡，間接承認自己會拍性愛片。

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