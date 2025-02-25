小優又被爆「出國晚到還愛計較錢」！超雷行為惹怒友人

小優近期深陷造謠風波，過往被眾多藝人抱怨的畫面也遭挖。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小優日前被爆出造謠胡瓜與女星宋羽葤緋聞，慘遭老闆吳宗憲解約，近幾年來小優就已經屢被指責「很大嘴巴」，女星「瑤瑤」黃喬歆更曾在節目《小姐不熙娣》中爆料有次小優跟她以及Apple一起出國，臨時才告知要晚一天到就算了，還對房間錢斤斤計較。

小優被爆出國晚到還對房間錢斤斤計較，誇張行徑令瑤瑤相當不滿。（翻攝自YT）

隨著小優造謠事件越演越烈，瑤瑤2年多前在《小姐不熙娣》抱怨小優的畫面又被翻出，她表示有次小優跟她還有姊姊Apple一起出國玩，所有行程都規畫好了小優卻突然告知說她臨時接了一個通告要晚一天才到，還表示「我就少付一天的房間錢喔」，晚到又斤斤計較的態度徹底惹怒瑤瑤跟Apple，連小S都無法理解直呼「這很值得生氣」。

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小優當時也在節目上喊冤表示，「我想說我只住四天就少付一天的錢啊，我沒有不想付，我不是一個不愛付錢的人，我只是偏貪小便宜，我想法真的很單純」，依舊沒抓到問題重點。

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