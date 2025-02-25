小優自爆「漢子茶」行為 酒後大膽越線害情侶分手

小優在節目上大言不慚認了自己是漢子茶。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人小優最近因口風不緊在演藝圈掀起大風波，女星玥熹（夏乙薇）曾在節目中提起自己好心幫小優介紹對象，沒想到卻被反咬一口，還被懷疑自己要搶男人，遭受排擠。有網友找到小優曾在另一節目提過自己躺異性大腿害得情侶分手的往事，當天現場錄製的藝人不可置信地瞪大雙眼，驚呼：妳害人家分手？

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當天節目聊的主題是「和男人稱兄道弟的漢子茶 小心成為女性公敵」（漢子茶：看起來大咧咧沒什麼壞心眼，跟男生稱兄道弟，實際上卻別有心思），小優說有次自己失戀，心情不好所以找朋友們出門散心，還許願說要找很多鮮肉帥哥，彌補一下自己失戀的壞心情。結果朋友邀約來的小鮮肉裏頭有一個人被小優看上，於是她就借酒裝瘋，故意躺在對方大腿上，當時小優還在節目上大言不慚說「你知道我們漢子茶，就會覺得反正大家都好朋友」，並要求對方一起牽手唱情歌，結果小優失戀的痛苦的確減少很多，但卻害得小鮮肉跟女友吵了起來，甚至分手。

小優（左）在節目中提到自己躺在男生大腿，身旁的劉雨柔一臉不可置信。（翻攝自YouTube）

小優直喊冤說，她事後才知道當天的小鮮肉有一個交往中的女友，女友從網路上看到小優酒後躺大腿的影片，氣到鬧分手。小優也不忘喊冤：「可是因為我不知道，不知者無罪吧？你們找一個小鮮肉來，我就跟他當好朋友啊」，小優也說事後自己感到非常抱歉，還特地傳簡訊向鮮肉道歉。

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事後網友看到這個片段的時候，感到不可思議，紛紛留言「說不知者無罪的時候的嘴臉～真的...」、「她怎麼敢講不知者無罪……這也得看情況吧……好無言」、「她一貫的開場白：我不是故意的，我真的不知道」、「為什麼要說的那麼理所當然」。

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