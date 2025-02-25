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逃出緬甸園區豬仔翻身 王星攜正妹女友錄綜藝

中國演員王星被詐騙到緬甸當豬仔引發關注。（本報合成圖，翻攝自微博）中國演員王星被詐騙到緬甸當豬仔引發關注。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星王星赴泰國拍戲後驚傳失蹤，好在女友嘉嘉不斷努力求救，才在1月初成功逃出緬甸詐騙園區。俗諺「大難不死，必有後福」王星成功逃出之後，知名度向上跳，不但發單曲，還錄了綜藝節目《無限超越班》。

因為女友嘉嘉（左）的不斷努力，中國男星王星才有機會得救。（翻攝自抖音）因為女友嘉嘉（左）的不斷努力，中國男星王星才有機會得救。（翻攝自抖音）

32歲的王星被人以拍戲為幌子誘騙到泰國，之後便傳出失蹤消息，原來王星被載往緬甸詐騙園區，強迫被剃了光頭，並關在房間內打字做詐騙工作，經過女友嘉嘉不斷求救和眾多藝人轉發消息，泰國警方終於在1月初成功救出王星，並平安返回中國。

王星被剃光的頭髮已逐漸變長，更開始參與綜藝節目錄製。（翻攝自微博）王星被剃光的頭髮已逐漸變長，更開始參與綜藝節目錄製。（翻攝自微博）

王星本月15日發行數位單曲《晦暗後是煙火》，唱出在擔憂、害怕，即將徹底放棄時突見一絲曙光的心情，昨（24）日更現身浙江衛視參與《無限超越班》第三季錄影，女友嘉嘉則陪在他的身邊，不斷替他整理儀容，並鼓勵王星「還原平日的自己就好，加油」。

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