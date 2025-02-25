NONO涉對6名女子性犯罪 今7度出庭

〔記者溫于德／台北報導〕已婚藝人NONO被6名女子指控性犯罪，檢方偵結依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻，共7罪將NONO起訴。士林地院今日上午第7度開庭，NONO庭前並未受訪，法官則依性侵害防治法規定採不公開方式審理。據悉，全案歷經密集審理，案件將進入最後攻防行言詞辯論程序。

NONO涉對6名女子性犯罪，士院今7度開庭審理。（資料照，記者王文麟攝）

前年6月有女模上網爆料指控本名陳宣裕的NONO，在車上對她強吻；網紅「小紅老師」後來見NONO沒道歉也未承認犯行，決定替被害人挺身而出，赴台北地檢署提告。

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前年8月NONO赴北檢出庭否認所有指控，訊後仍被依強制性交等5罪諭令50萬元交保。NONO接著再被10人提告，經北檢前年10月二度傳喚，同時當庭帶他前往偵查室外的「溫馨室」勘驗下體；後來北檢因無管轄權，將全案移由士檢偵辦。

去年5月士檢偵結，依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻，共7罪將NONO起訴，並痛批他不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人，且犯後態度迴避又無悔意，請士院對他從重量刑。此後由士院接手審理，今日是第7度開庭。

NONO另被2女指控性犯罪，士檢考量罪嫌不足，去年11月對他處分不起訴，然經2女聲請再議，高等檢察署已發回由士檢續查。

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