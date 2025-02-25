晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾雅蘭26歲就照顧失智公公 侯昌明語出驚人：妳嫁給我就得做

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》今（25日）晚9點播出「走過20年婚姻實在不容易，瓷婚夫妻其實也經歷過這些風風雨雨」，26歲就要幫我照顧失智症公公的曾雅蘭，透露老公侯昌明曾對他說「妳嫁給我就得做這些事」，不過也很感激老公在她生病時不離不棄的陪伴。

侯昌明（左）、曾雅蘭分享夫妻間的爭執。（中天提供）侯昌明（左）、曾雅蘭分享夫妻間的爭執。（中天提供）

侯昌明先是大讚曾雅蘭超賢慧，「921大地震停電，我很怕熱，雅蘭就幫我搧風，還有我回家說很累，她幫我按摩，我沒5分鐘就睡著了，但我1個多鐘頭突然醒來，她還在按，我說『妳幹嘛不停』？她就說『我怕一停，你就醒來了』。」體貼的舉動讓全場來賓聽了都直喊佩服，曾雅蘭則笑說：「我是一個很奴性的女人，我真的把他當皇帝在伺候，他一回家我馬上遞水跟拖鞋，家裡所有水果都去皮去籽。」

不過曾雅蘭也很感激侯昌明在她生病時陪伴在旁：「我生病的時候，他無怨無悔地照顧我，我那時候很醜，我說『連我自己都很討厭我自已，你為什麼都不會討厭我』，他說『妳為我付出這麼多，我只會更愛妳，我們一起加油』。」

相關新聞：蔡岳勳20歲女兒「一出道就閃婚」 蔡岳勳和洋婿罕曝同框照

侯昌明也提到2人剛結婚時很常有爭執：「我工作非常忙，一個禮拜只在家兩天，她才26歲就要幫我照顧失智症的爸爸和中風的姑媽，我回家時，她就把烏煙瘴氣全部往我身上倒。」曾雅蘭聽了很無奈：「我能抱怨的人只有他，可是他無法理解我的感受，所以他吵架就說『妳嫁給我就得做這些事』。」

此話一出，侯昌明嚇得直喊不能斷章取義，「是因為經年累月她都往我身上倒苦水，我告訴她『難道妳不知道我是為了我們家在打拚嗎』？那她不爽就一直把離婚掛嘴上，所以我說那句話是因為我受不了了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中