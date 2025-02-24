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小優認了忌妒愛雅！聯合《大學生》班底搞排擠 她當場嚇歪臉垮

愛雅（左）與小優（右）過去都曾是《大學生了沒》班底。（翻攝自臉書）愛雅（左）與小優（右）過去都曾是《大學生了沒》班底。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小優因被爆出造謠胡瓜與宋羽葤緋聞，慘遭老闆吳宗憲解約切割，消息曝光後，連帶過去黑歷史不斷被挖出。她早年從《大學生了沒》出道，和同為節目班底的愛雅感情不錯，多年後卻自爆曾主導其他班底排擠對方，讓毫不知情的愛雅當場嚇到臉垮。

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小優坦承曾因忌妒而排擠愛雅。（翻攝自YT）小優坦承曾因忌妒而排擠愛雅。（翻攝自YT）

小優先前在《小明星大跟班》中坦言，愛雅當年在《大學生了沒》遭受排擠，原以為是夏和熙主導，實際上自己才是幕後主使者。小優坦言因為忌妒愛雅身材姣好、皮膚白皙，經常在其他班底面前批評對方「好做作」，不僅會拒絕與她用餐，甚至曾將她的名牌包故意丟到地上並裝作不知情。

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小優隨後急忙解釋，後來也和愛雅成為好朋友，當年是自己年紀輕太幼稚不懂事，還安慰愛雅「沒有啦，真的不要記這種事，這沒什麼的啦」。得知真相後的愛雅，嚇到當場臉垮，一度還背對鏡頭平復情緒，過程中也擠不出任何笑容，表示自己心中一直認為小優是很善良的人，完全沒想到竟曾經做出這種行為。之後小優主動擁抱示好時，愛雅也輕微閃躲，顯然心中已有疙瘩。

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