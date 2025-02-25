納豆病癒復出拍《那頭鵝》 遭問詹懷雲魅力狂發「好人牌」

〔記者鍾志均／台北報導〕詹懷雲、林奕嵐主演台片《命中註定那頭鵝》今（25）舉辦媒體試片，該片為去年高雄電影節開幕片，透過企鵝「一生只愛一頭鵝」的感情觀，探討愛情該命中註定或勇敢追求的議題。

納豆（右）在《命中註定那頭鵝》演出詹懷雲的舅舅。（双喜提供）

詹懷雲和林奕嵐繼電影《成功補習班》後二度合作，提到對方魅力，詹懷雲說：「她很勇敢真誠、活潑、開朗，還有牙齒白。」林奕嵐則說：「有場戲他穿企鵝裝，我覺得有點心動，滿可愛的。」

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《命》片也是納豆病癒復出後拍的首部電影，在片中飾演詹懷雲的舅舅，也是「大企鵝釣蝦場」老闆，問他如何眼中的男神詹懷雲有什麼魅力？納豆打趣說：「魅力？我是男的誒，他人滿好的啦。」

陽靚（左）、納豆在片中感情關係微妙。（双喜提供）

戲裡納豆和陽靚感情微妙，陽靚說：「聽到要跟他合作我很興奮，我很喜歡他的表演，一直希望可以跟他合作。」兩人私底下不熟，但第一天排戲，陽靚就投入演出甚至落淚，讓納豆說：「她給了我很強的能量，演員魂被她帶出來了。」

《命中註定那頭鵝》自2021年短片發展到長片，中年轉職的導演楊宥瑜透露內心有過無數次自我懷疑，直到塑造林奕嵐飾演的「月鵝」時，因為角色充滿勇氣，讓她意外從中獲得許多力量；《命中註定那頭鵝》於3月14日全台上映。

《命中註定那頭鵝》預告片

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