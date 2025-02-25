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娛樂 電視

李威捲命案黑歷史再被挖！台灣免役「中國當兵爽撈」遭轟

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕李威捲入作家王蘊（本名王江鎮）精舍住持殺人案，與妻子簡瑀家身分從證人改列被告，涉案程度遠超外界想像，恰巧王大陸上週逃兵被逮，網友也點名李威沒有在台灣當過兵，因他當年憑藉僵直性脊椎炎在台灣免役，卻現身中國實境秀穿上軍服「從軍」，一度引來砲轟。

因病免役的李威（右），張貼在中國節目當消防兵的照片，引起網友砲轟。（翻攝自微博）因病免役的李威（右），張貼在中國節目當消防兵的照片，引起網友砲轟。（翻攝自微博）

李威罹患家族遺傳僵直性脊椎炎，2005年以此為由成功申請免役，沒想到相隔9年，在2014年6月7日參與中國真人秀《火線英雄》，並在微博發出在軍營裡受訓的生活照，該節目宣稱「李威將接受軍隊訓練」而引發爭議。

李威還在照片留言中寫道：「從部隊新兵中心出來了，分離的那一刻，還是忍不住掉下眼淚，我只想說一句，我的消防兄弟們，你們都是我的驕傲。」讓大批台灣網友不滿，怒轟「笑死人，在台灣不能當，在中國就可以了」、「現在不流行為五斗米折腰，改為人民幣屈膝」、「自從加入解放軍，身體病痛都不藥而癒了」。

不過李威事後解釋，這只是節目錄影，並非真的當兵，希望外界不要太過認真。如今他捲入殺人案，也讓李威黑歷史再度被提起。

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