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陳奕迅隨時變丈人？ 20歲女兒混血男友獲認可

陳奕迅隨時變丈人？ 20歲女兒混血男友獲認可梁朝偉日前被目擊到日本北海道滑雪，他在機場被捕獲，旁邊同行好友正是陳奕迅。
（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕近日金馬影帝梁朝偉遠赴日本北海道滑雪，有網友分享與他合照，發現照片中驚見頭戴粉紅帽的唱將陳奕迅也同行，之後有人公開在機場巧遇2人，原來2巨星相約到二世古滑雪，當地教練也曝光照片，陳奕迅老婆徐濠縈也同行，連20歲女兒陳康堤、她日本模特兒男友Shou Honda也一齊去，港媒大膽直言：「這位型男已融入陳奕迅家中。」

Shou Honda據傳為日本紐西蘭混血兒，外型高大帥氣，有人發現陳奕迅已關注對方。（香港星島日報） Shou Honda據傳為日本紐西蘭混血兒，外型高大帥氣，有人發現陳奕迅已關注對方。（香港星島日報）

日前有網友發布一段徐濠縈在日本島牧村遊玩影片，當中徐濠縈疑似被女兒左右夾攻，並露出一臉嫌棄表情，並曝光徐濠縈與陳康堤及Shou Honda合照，更故意Key上陳奕迅變成「一家四口」，非常搞笑。

Shou Honda去年11月到香港，搭著女友陳康堤自拍。（香港星島日報）Shou Honda去年11月到香港，搭著女友陳康堤自拍。（香港星島日報）

網友爆料指Shou Honda為日本紐西蘭混血兒，外型高大帥氣，更有人發現陳奕迅已關注對方IG。Shou Honda在上個月曾分享於二世古滑雪片段，當時徐濠縈同樣身在當地，並在其片段下留下3個拍手圖案，而Shou Honda近日亦透露目前就正在島牧村滑雪，看來他和陳康堤感情穩定，且獲得陳奕迅和徐濠縈認可。

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