Andy被坑多少錢？網紅算給你看 家寧媽吐「這金額」：我們才甘休

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy老師指控前女友家寧及其家人奪走頻道經營權和商標，加上財務分配不公，自己總薪資收入僅有695萬元，辛苦創立頻道卻變打工仔。消息一出，立刻掀起熱議，有不少網友好奇他到底被坑多少錢？對此，網紅丁特公開自己同期、瀏覽數相近的頻道，分析Andy應該收到的金額。

Andy老師（右）控前女友家寧一家，奪走他苦心經營的頻道。（翻攝自臉書）

丁特昨（18日）於Youtube上傳新片直呼：「我很想告訴Andy，就是他到底被坑了多少錢？」並公開他的頻道後台，指出自己2016年開始經營YT，時間軌跡與「眾量級CROWD」重疊，兩個頻道的瀏覽量也十分接近，「Andy老師如果需要，我可以提供後台資料，給你到法院上，作為參考的依據。」他認為，Andy光頻道流量收益自2018年到現在至少有4千至5千萬新台幣，照理來說有一半是要給Andy的，且這只是流量收益還不包含業配。

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丁特分析，百萬訂閱的頻道業配行情至少50萬，據網紅放火整理，眾量級總共接了70支以上的業配影片，加上流量收益，總收入約8千萬到1億，以上還不包含IG圖文業配。

丁特表示，以他的頻道為例，業配大概佔總收入50％，而眾量級是生活頻道，業配可能佔總收入的70%至80%，若以70%計算，且流量收益4500萬元反推，業配應該有1億元，因此推估Andy老師這7年，「可能被張媽媽坑了1億5千萬元」。即使公司佔股25%來計算，Andy老師也應該分到3750萬元，再加上每年5％利息，「張媽媽至少要還給Andy三、四千萬，這件事情才有辦法落幕，我們台灣才能善罷甘休。」

網紅丁特分析Andy老師這些年虧多少錢。（翻攝自YT）

丁特坦言，許多人認為Andy老師在法律上拿不回錢，「我自己也覺得好像是這樣」，但正因為如此，更應該幫忙Andy老師，10年過去感情沒了、頻道被端走了、青春也白費了，至少該拿的錢不能少。

針對種種爭議，家寧昨天透過律師事務所發表聲明，強調自己過去對眾量級的財務狀況並不清楚，與Andy同樣領著月薪，也說自己未來獨立經營的新頻道會與媽媽曾淑惠的公司切割。

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