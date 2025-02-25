AI也看不下去！狠批小優不誠懇「5慣用話術曝光」

小優因造謠遭吳宗憲震怒解約，事後痛哭討拍再引眾怒。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕小優遭踢爆造謠胡瓜與宋羽葤的八卦，近日被老闆吳宗憲震怒解約，事後卻拍片泣訴討拍再引眾怒 。如今，苦主宋羽葤釋出4段通話錄音檔，有網友利用ChatGPT分析出「小優5慣用話術」，不僅獲得許多人認同，甚至連宋羽葤、玥熹都跳出來回應。

宋羽葤日前公開2人對質的通話錄音，小優起初放軟身段盼能「大事化小，小事化無」，不過她則認為事出必有因，想要的就只是「是聽誰說的？」或「承認自己造謠」其中的一個答案，及「但小優既不供出源頭，也不願承認是自己放話，最後見她不為所動開始施以情勒、PUA，甚至血口噴人嗆她「是殘忍的人！」

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宋羽葤日前公開2人對質的通話錄音。（資料照；記者陳奕全攝）

事後，有網友利用ChatGPT分析錄音檔內容，顯示出小優道歉時「不願承擔責任」、「擅長話術，會轉移焦點」、「會用『人情壓力』影響對方」、「道歉沒誠意，只想和稀泥」、「道歉太圓滑，顯得不夠真誠」等5種慣用話術，最後更總結「小優是一個『高情商但不誠懇』的人，她很擅長利用話術來保護自己，但她的做法反而會讓人對她產生『不可信賴』的印象。」

對此，許多網友都相當認同ChatGPT分析出來的5點論述，就連宋羽葤也在看完文章後忍不住在底下留言回應該名網友，「很可愛的完整分析，但我是羽葤（ㄓㄡˋ）謝謝你」；此外，玥熹也來朝聖該篇文章，並跳出來無奈表示：「我就是一直這樣被情勒過來的」、「我還要被影射潑髒水。」

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